Từ 1/7, tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV ngày 29/5/2026 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Từ ngày 1/7/2026, nhóm đối tượng này được tăng thêm 8% mức trợ cấp đang hưởng; trường hợp sau điều chỉnh vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Theo Thông tư số 12/2026/TT-BNV ngày 29/5/2026 của Bộ Nội vụ, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Việc điều chỉnh mức trợ cấp được thực hiện từ ngày 1/7/2026 theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Công thức tính là: mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 nhân với 1,08.

Đáng chú ý, sau khi tăng thêm 8%, nếu mức trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh. Đối với người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng, được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Đối với người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, được điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Thông tư cũng quy định, từ ngày 1/7/2026, các chức danh gồm: cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã và các chức danh còn lại thuộc diện áp dụng được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư số 12/2026/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026 và thay thế Thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ Nội vụ. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chi trả trợ cấp hằng tháng theo mức điều chỉnh mới đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

