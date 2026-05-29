Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán Đông dược giả trị giá hơn 10 tỷ đồng

Cơ sở sản xuất thuốc Đông dược giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước; bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ lượng thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc Đông dược trái phép với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại Nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường ở số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai đối tượng bị xác định là chủ các cơ sở gồm Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960). Ban chuyên án cũng truy xét các điểm tiêu thụ thuốc tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 3/2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, đồng thời gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Thời gian tới, cơ quan Công an tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có giấy phép, nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng và không mua thuốc không rõ xuất xứ qua mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng không bảo đảm.

