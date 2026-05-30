Quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị

Chính phủ ban hành Nghị định số 189/2026/NĐ-CP ngày 28/5/2026 quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Việc phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phải bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng phim của người xem phù hợp với từng loại hình phim và đối tượng thụ hưởng.

Nghị định này quy định về hoạt động phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị do tổ chức, cá nhân thực hiện không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức phát hành, phổ biến; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này; trình tự, cách thức thực hiện và cơ chế xử lý doanh thu phát sinh từ hoạt động phát hành, phổ biến phim.

Theo quy định, phim phục vụ nhiệm vụ chính trị là phim được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định, có nội dung phù hợp để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng; lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao tư tưởng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phục vụ các mục tiêu chính trị, xã hội khác.

Phim phục vụ nhiệm vụ chính trị bao gồm phim sử dụng ngân sách nhà nước và phim được Nhà nước nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nguyên tắc phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị

Nghị định quy định việc phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phải bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng phim của người xem phù hợp với từng loại hình phim và đối tượng thụ hưởng; tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh, pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước phát hành, phổ biến phim phải được quản lý, hạch toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán.

Khuyến khích, ưu tiên cơ sở sản xuất phim tham gia phát hành, phổ biến phim do mình sản xuất, phù hợp với phương án phát hành, phổ biến phim và bảo đảm hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuân thủ quy định của pháp luật.

Khuyến khích các hoạt động phát hành, phổ biến phim có phát sinh doanh thu trên cơ sở bảo đảm: Thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia và người xem; phù hợp với định hướng mục tiêu chính trị, xã hội của phim.

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu phim

Nghị định quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu phim đối với phim sản xuất toàn bộ từ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, cơ quan đại diện chủ sở hữu phim có quyền : Quyết định lựa chọn kế hoạch và đối tác trong việc phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phù hợp với mục tiêu tuyên truyền, nội dung tư tưởng, chính trị của phim, đối tượng thụ hưởng, khả năng phát hành, phổ biến có doanh thu của phim hoặc trên cơ sở thỏa thuận với tổ chức, cá nhân tham gia phát hành, phổ biến, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phim ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát hành, phổ biến phim; có quyền đồng ý bằng văn bản hoặc ký kết hợp đồng phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị không phát sinh doanh thu và đồng ý bằng văn bản và ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về kế hoạch phát hành, phổ biến phim có phát sinh doanh thu.

Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động phát hành, phổ biến phim; xử lý vi phạm theo thỏa thuận đã ký kết và theo quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về điện ảnh, quy định của pháp luật khác có liên quan và theo văn bản đồng ý hoặc hợp đồng đã ký kết.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phim có nghĩa vụ : Quản lý, sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với kinh phí phát hành, phổ biến phim theo quy định của pháp luật; công khai Danh mục phim trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đối với hoạt động phát hành, phổ biến phim; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về điện ảnh, quy định của pháp luật khác có liên quan và theo văn bản đồng ý hoặc hợp đồng đã ký kết.

Nguồn: Phương Nhi - Báo Chính phủ