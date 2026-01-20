Có thể bị phạt đến 400 triệu đồng nếu mua, bán vàng miếng không có giấy phép

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các quy định về mua bán vàng đã trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Điểm thay đổi lớn nhất tác động trực tiếp đến thói quen của người tiêu dùng là yêu cầu bắt buộc về phương thức thanh toán. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2.

Chính phủ vừa ban hành quy định mới siết chặt hoạt động kinh doanh vàng, trong đó đáng chú ý nhất là chế tài xử phạt nặng đối với hành vi thanh toán bằng tiền mặt hoặc giao dịch tại các cơ sở không có giấy phép. (Ảnh: Vietnam+)

Đây là bước đi nhằm tăng cường minh bạch, chống buôn lậu, giao dịch “trao tay” và ổn định thị trường tài chính.

Đối với các vi phạm như mua bán vàng (bao gồm vàng miếng) không thanh toán qua tài khoản ngân hàng (áp dụng cho giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày) bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức/mỹ nghệ hoặc vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định bị phạt 30 - 50 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phạt tiền từ 200 - 250 triệu đồng đối với hành vi: Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm. Phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm (tang vật); đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần./.

Theo TTXVN