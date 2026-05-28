Bộ Tài chính cảnh báo về các hành vi lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng

Ngày 28/5, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết đơn vị này đã ban hành Công văn số 1314/CNTT-ATANM (ngày 26/5) gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý và gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng. Đây là hành động quyết liệt nằm trong chuỗi giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và chủ động phòng, chống các hành vi lợi dụng danh nghĩa Bộ Tài chính để thực hiện các mục tiêu bất chính.

Trong thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh cơ quan quản lý tài chính nhà nước để lừa đảo người dân đang có xu hướng gia tăng với phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng uy tín của Bộ Tài chính, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nguyên bản nội dung từ các kênh thông tin chính thức để tạo lòng tin. Từ đó, chúng đưa ra các thông tin sai lệch hoặc thiết lập các chương trình giả mạo nhằm trục lợi tài chính của người dân và doanh nghiệp.

Để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp này, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách, như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Hai bên đã triển khai các biện pháp kỹ thuật để rà soát, xác minh và yêu cầu các nền tảng số gỡ bỏ nhanh chóng các trang tin, trang Facebook giả mạo ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng thực hiện chia sẻ danh sách tên miền và địa chỉ IP của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cho Cơ quan Công an để tăng cường giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn mạng.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Bộ Tài chính cho biết đã liên tục cập nhật các cảnh báo lừa đảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang tin của các đơn vị trực thuộc. Việc phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông được thực hiện thường xuyên nhằm phổ biến các thủ đoạn lừa đảo mới, giúp người dân nhận diện và phòng tránh kịp thời các rủi ro trên không gian mạng.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân và tổ chức, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý chỉ tiếp cận thông tin qua các kênh chính thống.

Địa chỉ truy cập duy nhất của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là https://mof.gov.vn. Độc giả cần cảnh giác với các trang web có tên miền gần giống nhưng sử dụng các đuôi khác (như .com, .net, .org) hoặc chứa các ký tự lạ.

Đặc biệt, người dân cần thận trọng trước các thông báo mang tính thúc ép, hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch tài chính từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính khuyến khích người dân khi phát hiện các trang thông tin có dấu hiệu giả mạo nên kịp thời phản ánh và báo cáo, để các cơ quan chức năng có thể xử lý nhanh chóng. Việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh từ phía người dân là yếu tố rất quan trọng, góp phần hạn chế rủi ro và xây dựng một môi trường thông tin an toàn hơn. Ông Tuấn chia sẻ thêm hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật hệ thống và nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng./.

Theo TTXVN