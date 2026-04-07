Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban HĐND tỉnh lựa chọn những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để tiến hành giám sát chuyên đề, nhằm đánh giá một cách chuyên sâu, khách quan, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Cuối năm 2025, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII tại các xã, phường: Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Sao Vàng, Hoằng Tiến... Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều nơi chậm; hạ tầng khu công nghiệp chưa hoàn thiện; quỹ đất sạch hạn chế. Số lượng dự án FDI thấp; hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Trong lĩnh vực môi trường, một số cơ sở sản xuất chưa chấp hành nghiêm quy định bảo vệ môi trường; tình trạng quá tải tại bãi rác tiếp diễn; công nghệ xử lý còn lạc hậu; phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ. Một số xã, phường gặp lúng túng trong quản lý môi trường sau sáp nhập đơn vị hành chính... Trên cơ sở đó, đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời kiến nghị đối với các cơ quan chức năng, địa phương có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề trên các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm và còn tồn tại trong thực tiễn như quản lý đất đai, sử dụng nguồn lực đầu tư, XDNTM, phát triển nhà ở xã hội, cải cách hành chính, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát đã kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ hoặc vụ việc tại nơi được giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Sau giám sát, thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã xây dựng báo cáo đánh giá sát tình hình thực tế, chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên tập thể, cá nhân chịu sự giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng kết quả đạt được. Đồng thời, nêu rõ những vấn đề bức xúc cần giải quyết, kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Sau khi ban hành báo cáo giám sát, thường trực và các ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị. Nhiều kiến nghị qua giám sát được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và có giải pháp khắc phục, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài việc tiến hành giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp giải trình với các cơ quan chức năng, nhằm làm rõ nội dung các vấn đề đang được dư luận quan tâm, như: tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh... Tại các phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung cần giải trình. Sau giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình.

Bước sang nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung giám sát theo hướng lựa chọn đúng, trúng những vấn đề bức xúc, có tác động lớn. Theo đó, giám sát phải gắn với trách nhiệm giải trình, làm rõ đến cùng nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Bài và ảnh: Quốc Hương