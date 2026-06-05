Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 20

Sáng 5/6, tại xã Hậu Lộc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 20 gồm các đại biểu: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Thị Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Yên Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoa Lộc, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Hậu Lộc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị xã Hậu Lộc tới điểm cầu các xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc và Vạn Lộc.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại biểu cử tri 5 xã.

Đại biểu Lê Thị Hương, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Yên Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoa Lộc, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội.

Cử tri xã Vạn Lộc đề nghị tỉnh quan tâm phê duyệt quy hoạch chung của xã đến năm 2045; hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường THCS Ngư Lộc. Để đáp ứng khối lượng công việc của cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu chủ trương tách Phòng Kinh tế cấp xã thành 2 phòng chuyên môn; bố trí thêm cấp phó một số ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và quan tâm nâng chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức ở cơ sở...

Cử tri xã Hậu Lộc phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Hoa Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm lắp đặt hệ thống biển cảnh báo an toàn trên tuyến đường ven biển, hạn chế tai nạn giao thông; bố trí đủ số lượng biên chế công chức cấp xã; bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu hoặc giao chỉ tiêu lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định 111/NĐ-CP để đảm bảo công tác dạy và học.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cử tri xã Hậu Lộc đề nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách hiện chưa được hưởng chế độ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác và tiếp tục đóng góp cho địa phương; hợp nhất các tổ chức xã hội đặc thù có tương đồng. Đồng thời, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường tránh Quốc lộ 10 và đường tỉnh 256 với 256B.

Cử tri xã Hậu Lộc tham dự hội nghị.

Bày tỏ lo lắng trước tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão, cử tri xã Triệu Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm bồi đắp một số điểm bị sạt lở, xói mòn tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê sông Lèn; khảo sát và kiên cố hóa kênh mương Tiến Triệu; có giải pháp quyết liệt đối với các cá nhân tổ chức cạo nhựa cây thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và nghiên cứu, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải để giải quyết công tác môi trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tiếp thu và làm rõ các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí khẳng định, tất cả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri xã Hậu Lộc tham dự hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri tại hội nghị; đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến được nêu đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh đúng những vấn đề người dân đang quan tâm.

Đồng chí nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị còn lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh xem xét, giải quyết trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, đảm bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Phan Nga