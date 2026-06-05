Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Thạch Bình, Vân Du

Ngày 5/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông, bà: Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Cầm Bá Chái, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Thạch Bình, Vân Du trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Bình

Đại biểu Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khoá XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương gửi đến kỳ họp trước.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri các xã đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết như: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông đã và đang xuống cấp trên địa bàn; nâng cấp hệ thống truyền thanh xã; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cơ sở; quan tâm chế độ đãi ngộ đối với người hoạt động không chuyên trách; nghiên cứu cơ chế, chính sách mở cửa để phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Phượng