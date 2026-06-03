Cử tri kiến nghị đầu tư hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho các xã biên giới

Chều 3/6, tại xã Mướng Lát, Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX gồm các đại biểu: Trịnh Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lâu Thị Dính, giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn, xã Nhi Sơn đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu: Trịnh Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lâu Thị Dính, giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn, xã Nhi Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được kết nối từ phòng họp trực tuyến Trụ sở UBND xã Mường Lát đến điểm cầu các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Cử tri xã Mường Lát đề nghị tỉnh sớm sửa đổi các quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, có giải pháp tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nhà máy nước sinh hoạt và quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo chợ trung tâm Mường Lát.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Tại điểm cầu xã Quang Chiểu, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua suối Xim nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, phát triển sản xuất. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tổ chức cho người dân tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả để từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.

Cử tri xã Pù Nhi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng sau khi Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND hết hiệu lực, qua đó góp phần ổn định đời sống Nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Cử tri xã Trung Lý kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu qua sông Mã kết nối Quốc lộ 16 với Quốc lộ 15C.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri các địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; giải quyết tình trạng vùng lõm sóng viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Đại biểu Trịnh Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, đại biểu Trịnh Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các xã; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các ngành chức năng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Linh Hương - CTV Hồ Thủy