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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh

Lan Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh

Chiều 3/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khoá XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Xương (cũ) nói chung và xã Quảng Ninh nói riêng gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Quảng Ninh đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo cử tri, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp xã đảm nhận khối lượng công việc lớn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên các chế độ phụ cấp chưa tương xứng với thời gian, công sức làm việc. Các thôn mới sau sắp xếp có địa bàn rộng, dân cư đông, yêu cầu công việc cao hơn, nếu thực hiện một người kiêm nhiệm nhiều chức danh sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Cử tri cũng phản ánh, tuyến đường ven biển đi qua địa bàn xã Quảng Ninh hiện chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn phản quang, đèn tín hiệu tại các điểm giao cắt với đường dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông; các trạm y tế trên địa bàn xã hiện đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nguồn nhân lực, gây khó khăn cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quảng Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng đây đều là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và tỉnh.

Đồng chí đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, Tổ đại biểu sẽ kiến nghị giải quyết ngay. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét giải quyết trong kỳ họp tới.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã, đồng chí đề nghị xã quan tâm, khẩn trương giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lan Phương

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND tỉnh #HĐND tỉnh Thanh Hóa #xã Quảng Ninh #Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy #Tiếp xúc cử tri #Bí thư Đảng ủy #Giải quyết #Mất an toàn giao thông #Quảng Xương #Nhiệm kỳ

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