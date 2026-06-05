Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Tú

Sáng 5/6, tại xã Cẩm Tú, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 11 gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Tú; Vũ Thị Thu, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Đảng ủy xã Cẩm Tú đến điểm cầu các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương gửi đến kỳ họp trước.

Đông đảo cử tri xã Cẩm Tú tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri các xã đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Cẩm Tú đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối với khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương do nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

Cử tri xã Cẩm Tân kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các hội, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội ở thôn; đồng thời đề nghị nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217, bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên tuyến qua địa bàn nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri xã Cẩm Tân đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học đã xuống cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Cử tri xã Cẩm Tú kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị rà soát nhu cầu học tập của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn; đồng thời xem xét chuyển các trường THPT dân tộc nội trú về cấp tỉnh quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cử tri các xã Cẩm Thạch, Cẩm Vân kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp các công trình thủy lợi, hạ tầng giao thông kết nối, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Đại biểu Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và tỉnh; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đình Giang