Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô

Cử tri đề nghị tăng số lượng phòng chuyên môn cấp xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp; đầu tư đồng bộ hạ tầng chuyển đổi số ở cơ sở và đào tạo chuyên sâu trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô.

Ngày 5/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 gồm các đại biểu: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc và Tây Đô trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Ngô Thị Hồng Hảo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đại biểu Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tại các hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Cử tri xã Vĩnh Lộc tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cử tri các địa phương bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Cử tri xã Vĩnh Lộc kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri xã Vĩnh Lộc phản ánh tình trạng xuống cấp của trạm bơm tiêu úng Vĩnh Hưng và hệ thống kênh mương nội đồng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.

Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường liên thôn, liên xã và các tuyến đường tỉnh đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ; nghiên cứu mở rộng khuôn viên Trường THPT Vĩnh Lộc nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay; đồng thời có giải pháp xử lý tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Cử tri xã Tây Đô.

Cử tri xã Tây Đô kiến nghị UBND tỉnh giao cho xã Tây Đô nghiên cứu lập quy hoạch cơ sở hạ tầng di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận; tăng số phòng chuyên môn cấp xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp; đầu tư đồng bộ hạ tầng chuyển đổi số ở cơ sở; đào tạo chuyên sâu trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã...

Bên cạnh đó, nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn giao thông và các vấn đề dân sinh khác đã được cử tri phản ánh tới các đại biểu HĐND tỉnh và mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. “Những ý kiến đóng góp thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh”, đồng chí khẳng định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, chính sách, lộ trình giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri xã Vĩnh Lộc.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đuợc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Lê Hợi