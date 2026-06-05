Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Quân

Sáng 5/6, tại xã Thanh Quân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 7 gồm các đại biểu: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóa Quỳ; Lò Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Bãi Trành, xã Xuân Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Quân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khoá XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Thanh Quân đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo cử tri, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp xã đảm nhận khối lượng công việc lớn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên các chế độ phụ cấp chưa tương xứng với thời gian, công sức làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học tại các điểm trường xuống cấp; sớm hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất riêng lẻ; đầu tư hệ thống điện cho một số khu dân cư còn khó khăn; bố trí, giao vốn kịp thời cho các chương trình, dự án.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường 520D đoạn qua xã Thanh Quân do đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa; tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp còn khó khăn về chỗ ở.

Đồng thời, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Thanh Quân, thể hiện sự quan tâm và tinh thần đóng góp, xây dựng đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Đại biểu đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Tổ đại biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trần Hằng