Cử tri mong muốn có thêm cơ chế thu hút đầu tư vào khu vực miền núi

Ngày 5/6, tại xã Đồng Lương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 5 gồm các đại biểu: Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lương; Lê Như Tú, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự có cử tri xã Đồng Lương và đại diện các xã Linh Sơn, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cử tri các địa phương đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt, lưới điện nông thôn và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp các tuyến đường tỉnh 530, 530B, 530D và các tuyến giao thông liên thôn, liên xã đã xuống cấp; đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại các khu vực thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ; hỗ trợ đầu tư hệ thống nước sạch, điện lưới và nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng mong muốn tỉnh có thêm cơ chế, chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương; đồng thời nghiên cứu các giải pháp nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản...

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định Tổ đại biểu sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng để phản ánh tới HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi, làm rõ tại hội nghị; các kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Tô Hà