Xây dựng tổ dân phố Đồng Tâm “3 không, 3 có”

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối 15/11, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm, phường Tĩnh Gia.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm bức chân dung “Bác Hồ với Bác Tôn”.

Trong không khí phấn khởi và tự hào, đại biểu và Nhân tổ dân phố Đồng Tâm đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thời gian qua.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong những năm qua, các thế hệ đảng viên, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm, phường Tĩnh Gia (trước 1/7/2025 là thôn thuộc xã Hải Nhân) đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm tham dự ngày hội.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành và đại biểu dự ngày hội.

Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thôn Đồng Tâm là đơn vị khai trương xây dựng làng văn hóa đầu tiên của xã Hải Nhân cũ, 2 lần được công nhận Làng văn hóa cấp tỉnh và hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 10/2024.

Hiện nay, tổ dân phố Đồng Tâm có 403 hộ với khoảng 1.800 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của phường Tĩnh Gia nói chung và tổ dân phố Đồng Tâm nói riêng.

Đồng chí đề nghị chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường Tĩnh Gia, cùng toàn thể Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm tham dự ngày hội.

Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng ngành nghề, phát triển kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng phường Tĩnh Gia đến năm 2030 trở thành phường văn minh, đô thị kiểu mẫu.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm quyết tâm, đồng lòng xây dựng thành công tổ dân phố “3 không 3 có”.

3 không là: Không còn hộ nghèo, không còn tệ nạn xã hội và không còn ai bị bỏ lại phía sau.

3 có là: Có khát vọng, ý chí phát triển vươn lên; có nhiều mô hình điển hình tiên tiến và đặc biệt là có vị thế, hình ảnh đẹp, nhất là xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, nghĩa tình, văn minh...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo.

Tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành đã trao tặng cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Mai Thị Vân ở tổ dân phố Bắc Hải; trao 11 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Tĩnh Gia.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Tĩnh Gia cũng đã trao nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa, tặng đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm.

Đỗ Đức