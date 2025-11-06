Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” - sức lan tỏa bền vững của nông dân Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào SXKD giỏi trong hội viên nông dân. Chính sách tín dụng xã hội đã giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, ổn định, thời gian vay dài theo chu kỳ SXKD, tạo cơ hội cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực để phát triển sản xuất bền vững. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội ủy thác qua Hội Nông dân đạt 4.492 tỷ đồng, với 69.874 tổ viên đang vay vốn tại 1.905 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân chiếm tỷ trọng 28,9%/tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hoạt động hỗ trợ vốn, ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội các cấp để tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng, giúp hội viên nông dân tiếp cận đầy đủ thông tin và thuận tiện trong việc vay vốn, tạo đà cho phong trào SXKD giỏi ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Hội Nông dân, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân khi cần vay vốn. Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn; tăng cường tư vấn, hướng dẫn cho bà con nông dân trong việc sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả, tránh tình trạng nợ xấu hay lãng phí tài chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, tạo ra những kênh kết nối trực tuyến, giúp các hội viên nông dân dễ dàng tiếp cận thông tin về các chương trình tín dụng, quy trình vay vốn, cũng như các chính sách hỗ trợ, giúp tiết kiệm thời gian cho bà con, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong việc giải ngân vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Hội Nông dân tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng quản lý vốn, cũng như chia sẻ những mô hình SXKD hiệu quả, giúp hội viên nông dân không chỉ có vốn mà còn có kiến thức, kỹ năng để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay. Chú trọng đến việc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng, từ đó có điều chỉnh kịp thời để tăng cường hiệu quả phối hợp, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng nông dân tỉnh Thanh Hóa. Vũ Thị Thanh Xuân, Ủy viên BTV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban công tác nông dân: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ nông dân Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo của nông dân trong tỉnh, khẳng định vai trò chủ nhân của phát triển nông nghiệp, XDNTM. Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển SXKD. Tăng cường hoạt động hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành, nghề; hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất thông qua việc hướng dẫn xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX để sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị. Chủ động phối hợp với các ngành để tiếp thu, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh liên kết giữa “4 nhà”; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ nông dân xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý để nông dân hiểu và thực hiện theo pháp luật. Hoạt động hội hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, gắn bó sâu sát, nắm chắc tình hình tâm tư và nguyện vọng của hội viên, nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; giúp hội viên chủ động, tự tin hơn trong lao động, sản xuất, tổ chức cuộc sống, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Bên cạnh đó, hội sẽ chú trọng công tác tập hợp, thu hút nông dân và hội viên vào các loại hình câu lạc bộ, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp để tạo tiền đề phát triển mô hình kinh tế tập thể; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển các mô hình chuỗi giá trị mở rộng quy mô sản xuất, tăng sức mạnh và năng lực cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, XDNTM. Nguyễn Trung Trụ, Giám đốc Kinh doanh 1, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông: Luôn là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông Trong những năm qua, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông không chỉ là một thương hiệu sản xuất và cung ứng phân bón, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của nông dân Thanh Hóa nói riêng, nông dân Việt Nam nói chung. Khởi nguồn từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Thanh Hóa vào năm 1995, Tiến Nông đã không ngừng lớn mạnh và mở rộng quy mô. Đến nay, thương hiệu Tiến Nông đã phát triển thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam với hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Công ty không ngừng đổi mới sản phẩm, cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nông dân. Trong chiến lược phát triển của Tiến Nông luôn lấy nông dân làm trọng tâm, lắng nghe và thấu hiểu để cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng phù hợp với từng vùng đất, từng loại cây trồng. Các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Tiến Nông đã giúp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Không chỉ dừng ở việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, Tiến Nông và hội nông dân các cấp phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, như: xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo đầu bờ, lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật... Những hoạt động này giúp bà con cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả tài nguyên đầu vào và tăng giá trị nông sản. Kỹ sư nông nghiệp của Tiến Nông thường xuyên có mặt tại đồng ruộng để hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, cùng bà con sản xuất nông nghiệp. Với mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Tiến Nông cam kết tất cả nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra đều được phân tích, kiểm định nghiêm ngặt và đồng hành cùng bà con giải quyết khó khăn về đất đai, thời tiết, mùa vụ... Không chỉ cung cấp sản phẩm, Tiến Nông còn tiên phong nghiên cứu và thực nghiệm các dòng sản phẩm NPK chuyên dùng, NPK hữu cơ vi sinh, vừa nâng cao năng suất, vừa bảo vệ sức khỏe đất, môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Chặng đường phía trước đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội. Tiến Nông sẽ tiếp tục vững vàng với sứ mệnh của mình, mang đến những giải pháp dinh dưỡng cây trồng vượt trội, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và giàu sức cạnh tranh. Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến: Hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến là một trong những HTX tiên phong cả nước về ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa mục tiêu và liên kết chuỗi giá trị để phát triển mô hình kinh tế bền vững. Cùng với sản xuất, HTX còn chú trọng phát triển chuỗi liên kết giá trị, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng trong và ngoài tỉnh; đồng thời, mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, quản lý quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo chất lượng và tính minh bạch - yếu tố then chốt để hướng tới xuất khẩu. Từ những giải pháp trên, sản phẩm nông nghiệp của HTX không chỉ có đầu ra ổn định mà còn xây dựng được thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng tin tưởng. Hiện mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường 120 tấn dưa vàng Kim Hoàng hậu, 70 tấn dưa chuột baby và rau ăn lá, 60 tấn cà chua cùng hàng vạn cây hoa lan Hồ Điệp phục vụ trong dịp tết. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 2,5 - 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX nói chung và HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến nói riêng hoạt động, Nhà nước cần có quy định cụ thể về tích tụ, tập trung ruộng đất; có các cơ chế, chính sách thông thoáng, trao quyền chủ động cao hơn cho người dân được giao đất, thuê đất phát triển sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dự tính, dự báo nhu cầu thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại với các nước để mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản xứ Thanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân SXKD giỏi, HTX, tổ hợp tác tiếp cận thông tin thị trường tiêu thụ, ưu tiên và có chính sách hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông sản chất lượng cao. Lê Văn Thẩn, Hộ SXKD giỏi thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Hóa: Liên kết cùng phát triển Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, tôi đã gắn bó với nghề nông từ nhỏ. Bao thăng trầm nghề nông từ niềm vui của vụ mùa bội thu, cùng mùi nồng nồng của đất, mùi thơm của hương lúa và cả những vị mặn chát của mồ hôi, nước mắt đều in đậm trong tâm trí tôi. Vùng quê tôi vốn thuận lợi về tưới tiêu nên được cho là dễ sản xuất lúa, tuy nhiên trồng lúa không đem lại nhiều thu nhập cho bà con nên trong tôi luôn ấp ủ hoài bão làm sao để nâng cao giá trị gạo quê hương. Đến nay, tôi đã đầu tư gần 40 tỷ đồng mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ SXKD. Không chỉ mang lại việc làm cho lao động địa phương, đóng góp thuế cho Nhà nước, tôi còn phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân xã tổ chức liên kết để nông dân trồng lúa theo chuỗi. Đây là quy trình sản xuất được áp dụng tuần toàn, hữu cơ. Sau thu hoạch, các diện tích trồng lúa đều được dùng chế phẩm sinh học để xử lý rơm, rạ, nguồn phân bón được sử dụng khoa học, chủ yếu là dinh dưỡng cây trồng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Với quy trình sản xuất này, người dân không lo gánh nặng đầu tư ban đầu, không phải lo nhiều khi thu hoạch gặp mưa, không phơi được thóc và nhất là giá thu mua nông sản phù hợp với giá thị trường. Chưa thật bằng lòng với những thành quả đã đạt được, tôi vẫn luôn trăn trở làm sao để người nông dân quê mình làm nông nghiệp có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hướng đi của tôi là làm sao cho hạt gạo quê Thanh có được thương hiệu như những sản phẩm nổi tiếng ở những vùng quê khác, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong giai đoạn 2020-2025, tôi đã ủng hộ trên 5 tỷ đồng xây dựng đình làng; tặng trường THCS các thiết bị phục vụ giảng dạy; ủng hộ XDNTM; hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện; giúp đỡ 5 hộ thoát nghèo. Song song với quá trình sản xuất theo hướng hữu cơ, công ty cũng đã áp dụng chuyển đổi số trong kinh doanh. Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, xã và các lớp đào tạo, tập huấn, công ty đã áp dụng thành công chuyển đổi số để kinh doanh lúa gạo. Sản phẩm được đưa lên nhiều sàn thương mại điện tử, nhờ đó doanh thu năm sau tăng hơn so với các năm trước.