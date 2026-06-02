Xây dựng phường Đông Quang ngày càng văn minh, hiện đại

Đảng bộ phường Đông Quang hiện có 93 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 3.348 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ phường Đông Quang luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tổ dân phố Yên Trường vận động Nhân dân xây dựng tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ phường đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung các nghị quyết được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định “dân hiểu, dân tin, dân làm” là yếu tố then chốt, Đảng ủy phường đã gắn việc triển khai nghị quyết với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, nhiều chủ trương lớn đã được cụ thể hóa thành những mô hình hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân.

Về tổ dân phố Yên Trường những ngày này, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay tích cực của một khu dân cư kiểu mẫu. Những tuyến đường bê tông sạch đẹp được tô điểm bởi hàng cau xanh mát, cây mắt ngọc cắt tỉa gọn gàng cùng các tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đồng chí Lê Xuân Thanh, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Yên Trường cho biết: “Chi bộ luôn xác định muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, thời gian qua, chi bộ cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Đến nay, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của người dân”.

Không chỉ chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, tổ dân phố Yên Trường còn tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng ngô ngọt, khoai, ớt và các loại cây có giá trị kinh tế cao. Một số hộ dân mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt... Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tại tổ dân phố đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá nhằm tạo động lực phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên bám cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phường Đông Quang tập trung đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất nông nghiệp với diện tích 25ha; trong đó có 5ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Phường cũng phát triển 6 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 180ha tại các khu vực Đông Văn, Đông Yên, Đông Phú, Đông Nam; trong đó có 60ha liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Sao Khuê, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Một số ngành nghề chủ lực như sản xuất đá ốp lát, đá xuất khẩu, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản... tiếp tục được duy trì và phát triển. Phường cũng tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn có 730 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, phường Đông Quang đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I. Đồng thời, phường quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Khu Công nghiệp Thăng Long... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Quang trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê