Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính cũng như quyền lợi người tiêu dùng. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn gian lận thương mại và hàng giả.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm lập lại trật tự thị trường, bảo vệ môi trường kinh doanh. Gần đây nhất, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện trên không gian mạng liên tiếp xuất hiện các fanpage, tài khoản facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với lượng giao dịch cao, có doanh thu lớn. Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng, như: Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts... Ngoài ra, các đối tượng này còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”...

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của các hành vi vi phạm, các đơn vị chức năng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các đợt cao điểm được triển khai đồng bộ tại trung tâm thương mại, chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa, khu vực vùng sâu, vùng xa và cả môi trường kinh doanh trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.157 vụ việc vi phạm, trong đó, xử lý 98 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, phạt tiền gần 1,15 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung ở những lĩnh vực hàng thời trang, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ điện tử, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và sức khỏe người tiêu dùng. Những con số trên cho thấy nỗ lực quyết liệt của các lực lượng chức năng tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lập lại trật tự thị trường

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động lựa chọn nguồn hàng rõ xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng kinh doanh thời trang tại chợ Tây Thành, phường Hạc Thành, cho biết: “Thời gian này qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và được lực lượng quản lý thị trường, ban quản lý chợ đến từng quầy hàng tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, chúng tôi đã cẩn trọng hơn, chỉ nhập các loại quần áo tại các doanh nghiệp, cơ sở uy tín, có hợp đồng, hóa đơn chứng từ, nhãn mác rõ ràng, đầy đủ. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, không kinh doanh các loại hàng giả nhãn mác, vi phạm sở hữu trí tuệ, vừa bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà chúng tôi cũng yên tâm kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật”.

Cùng chung quan điểm, chị Lê Thị Sơn, ở thôn Tập Cát 1, xã Nông Cống, chuyên kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi chỉ chú trọng đến nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng mà chưa quan tâm đến nguồn gốc, nhãn hiệu hàng hóa, lại nghĩ đơn giản hàng giả nhãn hiệu nhưng bán với giá rẻ thì không phải hàng giả. Tuy nhiên, gần đây, qua các đợt kiểm tra, tuyên truyền của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông, tôi đã nhận thức được rõ trách nhiệm trong việc lựa chọn các loại hàng hóa vừa phải bảo đảm chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, đúng nhãn hiệu và đầy đủ hóa đơn chứng từ để cung cấp cho khách hàng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của cửa hàng, nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, Bùi Phú Thịnh cho biết: "Toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Vì vậy, đợt cao điểm kiểm tra theo Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ được xem là dịp quan trọng để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Thông qua đợt kiểm tra, địa phương cũng kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các cơ sở làm ăn chân chính phát triển bền vững".

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Bài và ảnh: Lương Khánh