Thúc đẩy phát triển chế biến nông sản

Những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh đã chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản. Từ những cơ sở sơ chế, bảo quản ban đầu, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số doanh nghiệp có quy mô chế biến lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ và từng bước hướng tới thị trường ngoài tỉnh, xuất khẩu.

Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen, xã Triệu Sơn đầu tư dây chuyền hiện đại chế biến gạo.

Hiện toàn tỉnh có 51 doanh nghiệp chế biến nông sản. Trong đó, lĩnh vực chế biến lúa gạo có 7 doanh nghiệp, tổng công suất 235.000 tấn/năm và 1 cơ sở chế biến sữa gạo lứt giàu protein, công suất 120 triệu hộp loại 250ml/năm. Chế biến rau quả có 10 doanh nghiệp, tổng công suất 21.500 tấn/năm; chế biến trái cây có 6 doanh nghiệp, chủ yếu chế biến dứa đóng hộp, tổng công suất 13.600 tấn/năm... Bên cạnh đó, lĩnh vực chế biến thịt gia súc, gia cầm, toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp. Trong đó, 2 doanh nghiệp chuyên chế biến lợn sữa xuất khẩu, công suất từ 1.000 đến 1.500 con/ngày; 1 doanh nghiệp chế biến gia cầm xuất khẩu, công suất 2.500 con/giờ.

Việc hình thành các cơ sở chế biến quy mô lớn không chỉ tạo thêm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nguyên liệu, quy trình sản xuất và liên kết với người chăn nuôi. Hiện một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư, đưa công nghệ vào chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty CP Mía đường Lam Sơn ứng dụng công nghệ sấy trong chế biến lúa gạo; Công ty CP Thương mại Phong cách mới ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản đông lạnh. Một số cơ sở áp dụng công nghệ lên men trong sản xuất nem, công nghệ vi sinh trong sản xuất sữa chua.

Cùng với chế biến, hệ thống bảo quản nông sản trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được đầu tư. Hiện có 218 kho bảo quản nông sản với tổng công suất 49.536 tấn. Trong đó, 184 kho cấp đông, trữ lạnh thủy sản có công suất 42.811 tấn; 19 kho bảo quản nông sản công suất 5.475 tấn và 15 kho bảo quản đá lạnh công suất 1.250 tấn. Phần lớn số kho này do doanh nghiệp đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hệ thống kho bảo quản góp phần hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nhất là đối với những sản phẩm có tính mùa vụ, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thu mua, chế biến và tiêu thụ.

Nhằm thúc đẩy phát triển chế biến, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, chế biến sâu, có khả năng tạo ra sản phẩm mới và thị trường tiêu thụ ổn định. Cùng với đó là hỗ trợ hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện Nguyễn Huy Hoàng: “Từ thành công bước đầu của các dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại các xã Minh Sơn và Nguyệt Ấn, tập đoàn mong muốn đầu tư hình thành khu sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thịt, nhà máy sản xuất phân vi sinh...”.

Với dư địa còn lớn, cùng sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chế biến nông sản được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mới. Qua đó, không chỉ giúp nâng giá trị sản phẩm, hạn chế tổn thất sau thu hoạch mà còn góp phần mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng đi quan trọng để các địa phương trong tỉnh phát huy tốt hơn lợi thế nông nghiệp, từng bước hình thành những sản phẩm hàng hóa có chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bài và ảnh: Hải Đăng