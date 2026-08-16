Phân phối hiện đại tăng sức cạnh tranh cho thực phẩm an toàn

Thực phẩm an toàn muốn đứng vững trên thị trường không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải chứng minh được nguồn gốc, quy trình bảo quản và các tiêu chuẩn an toàn. Sự phát triển của hệ thống phân phối hiện đại đang đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với nguồn hàng, đồng thời mở thêm cơ hội cho những sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Ông Đặng Thế Tuấn Anh, quản lý Cửa hàng thực phẩm sạch Minh Anh tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Hồng Tư

Kiểm soát chặt từ nguồn hàng

Tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, yêu cầu về chất lượng được đặt ra ngay từ khâu nhập hàng. Rau, củ, quả, thịt, cá trước khi đưa lên kệ phải có hóa đơn, chứng từ đầu vào và thông tin truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để các cửa hàng kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng cho người mua.

Tại Cửa hàng thực phẩm sạch Minh Anh (phường Hạc Thành), lượng thực phẩm nhập mỗi ngày được cân đối theo nhu cầu tiêu thụ, nhất là với các mặt hàng tươi sống. Thịt, cá được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, hạn chế tồn hàng và giữ chất lượng sản phẩm trong thời gian bán.

Ông Đặng Thế Tuấn Anh, quản lý Cửa hàng thực phẩm sạch Minh Anh, cho biết: “Các sản phẩm rau củ, thịt, cá đưa vào cửa hàng đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi cân đối lượng hàng nhập hằng ngày, chủ yếu bán trong ngày; những sản phẩm có thể bảo quản được thì được lưu giữ trong tủ bảo quản với nhiệt độ phù hợp”.

Cùng với kiểm soát đầu vào, các cơ sở kinh doanh cũng chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm. Tem truy xuất nguồn gốc, mã QR giúp người mua kiểm tra thông tin trước khi lựa chọn. Việc công khai thông tin cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong từng khâu nhập, bảo quản và bán sản phẩm.

Tại Cửa hàng thực phẩm H-Mart (phường Hạc Thành), việc lựa chọn nhà cung cấp là một trong những khâu được chú trọng. Cửa hàng ưu tiên các đơn vị cung cấp nông sản, thịt sạch có uy tín, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và nguồn gốc. Chị Phạm Thị Hoài, đại diện Cửa hàng thực phẩm H-Mart, chia sẻ: “Nhu cầu của khách hàng đối với thực phẩm an toàn hiện nay rất cao. Chúng tôi luôn lựa chọn những đơn vị hợp tác uy tín trong cung cấp nông sản, thịt sạch, để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt và tạo sự yên tâm khi mua sắm”.

Kiểm soát nguồn hàng từ khâu nhập, bảo quản đến khi bán ra thị trường đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Đây cũng là điều kiện để giữ chất lượng hàng hóa và tạo niềm tin với người mua.

Mở rộng kênh phân phối

Với người tiêu dùng, nguồn gốc, chất lượng và giá cả là những yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn nơi mua thực phẩm. Hàng hóa được niêm yết giá, phân loại rõ ràng, thông tin sản phẩm đầy đủ đang giúp các kênh bán lẻ hiện đại thu hút thêm khách hàng. Không gian mua sắm thuận tiện, phương thức thanh toán đa dạng cũng là những yếu tố góp phần thay đổi thói quen mua sắm của người dân.

Chị Bùi Thị Hà (xã Thiệu Trung), cho biết: “Tôi thường mua thực phẩm ở siêu thị vì hàng hóa được niêm yết giá, nguồn gốc rõ ràng. Khi mua những sản phẩm dùng hằng ngày, tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 27 siêu thị, 3 trung tâm thương mại và khoảng 700 cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Mạng lưới này đang mở rộng tại nhiều khu vực, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và thêm đầu ra cho các sản phẩm bảo đảm chất lượng.

Tại hệ thống Bách hóa Xanh Thanh Hóa, hơn 15.000 sản phẩm đang được kinh doanh, trong đó có nhiều mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, quả. Với nhóm hàng này, yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản được đặt ra đầu tiên trong quá trình nhập và bán hàng. Đây cũng là những yêu cầu ngày càng phổ biến tại các kênh bán lẻ hiện đại, khi người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến thông tin và chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Trung Sỹ, Giám đốc bán hàng Hệ thống Bách hóa Xanh Bắc Trung Bộ, cho biết: “Chúng tôi đặt yêu cầu đầu tiên là chất lượng hàng hóa phải tươi ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời giá phải cạnh tranh để người dân có thể lựa chọn”.

Sự mở rộng của các kênh phân phối hiện đại cũng kéo theo yêu cầu cao hơn đối với hàng hóa. Với thực phẩm, ngoài chất lượng, sản phẩm còn phải đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc, đóng gói, bảo quản và thông tin sản phẩm. Điều này buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải nâng chất lượng, hoàn thiện quy trình nếu muốn đưa sản phẩm vào các kênh bán lẻ có tổ chức. Đây cũng là động lực để các cơ sở sản xuất quan tâm hơn đến tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì và khả năng truy xuất nguồn gốc ngay từ đầu.

7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 153.791 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 62,8% kế hoạch năm. Quy mô thị trường ngày càng lớn cũng mở thêm cơ hội cho thực phẩm an toàn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định và đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối. Với các cơ sở sản xuất, đây là yêu cầu để nâng chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, đóng gói, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Thị trường ngày càng rộng, nhưng cơ hội sẽ thuộc về những sản phẩm bảo đảm an toàn, minh bạch về nguồn gốc và đủ sức cạnh tranh bằng chất lượng.

Hồng Tư