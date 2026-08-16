Cổ Lũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Cổ Lũng là xã vùng cao, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, nhiều hộ dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được vay vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Cổ Lũng đầu tư chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Hà Văn Tiến, thôn Bó Nủa, gặp rất nhiều khó khăn khi nguồn thu nhập duy nhất chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi anh được tiếp cận nguồn vốn vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bá Thước. Từ số tiền này, anh Tiến đầu tư nuôi trâu sinh sản, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Nhờ áp dụng đúng quy trình, đàn trâu phát triển khỏe mạnh và nhanh chóng sinh lứa đầu tiên. Thành quả bước đầu này không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn tiếp thêm động lực để gia đình anh vươn lên. Không dừng lại ở đó, vào những lúc nông nhàn, anh Tiến còn tranh thủ đi làm phụ hồ để có thêm chi phí trang trải cuộc sống và tích lũy tái đầu tư đàn trâu. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích cùng với sự nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, năm 2025, gia đình anh Tiến đã thoát nghèo.

Được vay vốn tín dụng chính sách, gia đình chị Hà Thị Thiết, thôn Lũng Cao đã đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Chị Thiết chia sẻ: “Được vay vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi có vốn để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và lãi suất ưu đãi, gia đình tôi đã xây dựng thành công mô hình bò sinh sản, tạo nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH Bá Thước đang triển khai 9 chương trình tín dụng tại xã Cổ Lũng, tổng dư nợ hơn 58,6 tỷ đồng với 958 khách hàng được vay vốn. Trong đó, có các chương trình cho vay vốn có dư nợ cao như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP...

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, xã Cổ Lũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã phối hợp với bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật để bà con có kiến thức áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Ngân hàng CSXH Bá Thước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ dân, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Qua tìm hiểu thực tế được biết, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Cổ Lũng đã đầu tư vào các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh, dịch vụ, tạo thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương. Nguồn vốn thực sự đã góp phần quan trọng trong công tác xóa nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, cho biết: Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,23%, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập đạt 36 triệu đồng/người/năm. Có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần vượt khó vươn lên của hộ nghèo, còn có sự đóng góp to lớn của nguồn vốn tín dụng chính sách. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH Bá Thước giúp người dân tiếp cận được nhiều chương trình vay vốn để người dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các hộ dân, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân