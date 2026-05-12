Xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn, bao trùm

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, những mô hình kết nối nguồn vốn quốc tế với người thu nhập thấp đang mở ra hướng đi mới đầy nhân văn. Một trong những sáng kiến tiêu biểu là Lendwithcare - nền tảng tài chính vi mô (TCVM) trực tuyến do CARE International UK sáng lập và vận hành.

Chị Trần Thị Giang (ngồi giữa) ở xã Ba Đình trò chuyện với cán bộ của Lendwithcare.

Ra đời từ năm 2010, Lendwithcare được xây dựng với mục tiêu tạo ra cách tiếp cận, hướng đi mới trên hành trình giảm nghèo bền vững. Không dừng lại ở việc “cho con cá”, Lendwithcare trao cơ hội phát triển bền vững cho những người kinh doanh nhỏ ở các quốc gia đang phát triển.

Điểm khác biệt cốt lõi, tạo nên sức hấp dẫn, lan tỏa của Lendwithcare nằm ở cách vận hành dựa trên câu chuyện “người thực, việc thực”. Thay vì những con số, bảng thống kê khô cứng, đơn điệu, mỗi khoản vay được giới thiệu thông qua câu chuyện cụ thể của từng khách hàng: họ là ai, đang làm gì, cần vốn để làm gì và kỳ vọng thay đổi cuộc sống ra sao.

Cùng với đó, Lendwithcare quan tâm, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác địa phương là các Tổ chức TCVM để quản lý việc giải ngân và thu hồi vốn, đảm bảo khoản vay đến đúng đối tượng. Các tổ chức TCVM sẽ thẩm định, giải ngân trước cho khách hàng, đồng thời xây dựng hồ sơ và đăng tải lên nền tảng. Người cho vay trên toàn cầu có thể trực tiếp lựa chọn “đầu tư” vào con người với những câu chuyện thoát nghèo, vượt lên số phận mà họ đồng cảm. Khi khoản vay được hoàn trả, người cho vay có thể tiếp tục cho vay lại hoặc rút tiền về. Đặc biệt, 100% số tiền cho vay được chuyển trực tiếp đến người vay, tạo sự minh bạch và niềm tin cao.

Từ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phương thức hoạt động cởi mở, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố công khai, minh bạch, Lendwithcare đã thu hút được cộng đồng hơn 90 nghìn người cho vay, hỗ trợ cho hơn 200 nghìn người kinh doanh nhỏ ở các quốc gia đang phát triển tham gia vay vốn. Lendwithcare không chỉ tạo cơ hội kinh tế mà còn thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Giá trị lớn nhất mà Lendwithcare mang lại không chỉ là nguồn vốn, mà là cách tiếp cận tài chính mang đậm tính nhân văn: trao quyền thay vì trợ cấp. Người vay không chỉ nhận tiền, mà còn nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng quốc tế. Người cho vay không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn được theo dõi hành trình phát triển của người vay - một trải nghiệm mang tính kết nối sâu sắc. Một khoản vay nhỏ có thể trở thành sợi dây kết nối những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới, “đòn bẩy” cho một hành trình thoát nghèo bền vững.

Tại Việt Nam, từ năm 2021, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã chính thức trở thành đối tác của Lendwithcare, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối nguồn vốn quốc tế với khách hàng thu nhập thấp tại địa phương.

Thông qua sự hợp tác này, các câu chuyện của khách hàng TCVM Thanh Hóa - từ những phụ nữ làm công việc sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, người buôn bán tạp hóa đến các hộ gia đình vay vốn phát triển các mô hình xanh - được đăng tải trên nền tảng Lendwithcare. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy nghị lực ấy đã chạm đến trái tim của hàng nghìn nhà cho vay quốc tế.

Đến nay, chương trình hợp tác đã đạt quy mô dư nợ khoảng 16 tỷ đồng, trở thành một trong những kênh huy động vốn quốc tế hiệu quả, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho khách hàng là hộ nghèo, thu nhập thấp, doanh nghiệp vi mô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ dừng lại ở nguồn vốn, quá trình hợp tác này giúp Tổ chức TCVM Thanh Hóa củng cố mô hình “ngân hàng tại làng” theo hướng hiện đại hơn - nơi dòng vốn địa phương được bổ sung bởi nguồn lực toàn cầu nhưng vẫn giữ nguyên triết lý phát triển cộng đồng; từng bước nâng cao sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình và năng lực quản trị của tổ chức.

Gia đình chị Trần Thị Giang (xã Ba Đình) là một trong số các khách hàng được tham gia vay vốn theo chương trình hợp tác giữa Tổ chức TCVM Thanh Hóa và nền tảng Lendwithcare. Trước khi được tiếp cận với nguồn vốn vay, gia đình chị Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thời điểm đó, chị Giang vừa sinh con nhỏ, chưa thể đi làm ngay được; cả gia đình sống dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng. Trước tình cảnh gia đình, với mong muốn san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng, chị Giang tìm hiểu và mạnh dạn vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Với số vốn ban đầu, chị Giang mua cói về đan giỏ thủ công để bán. Trân trọng cơ hội này, chị Giang không ngừng nỗ lực, cố gắng, tính toán từng công đoạn để tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Những sản phẩm đầu tiên dần hoàn thiện và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Dần dà, công việc ngày càng khởi sắc, đơn hàng tăng lên. Sau giờ làm, chồng chị cũng tranh thủ phụ giúp, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây, cuộc sống của gia đình chị đã vơi bớt nhọc nhằn, thu nhập cải thiện rõ rệt, chị Giang vẫn bồi hồi, xúc động chia sẻ: “Tôi rất biết ơn Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Lendwithcare đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có cơ hội vay vốn để mở lối thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Các cán bộ rất thân thiện, gần gũi, hướng dẫn tận tình. Khoản vay trả dần hàng tháng rất phù hợp với khả năng của gia đình. Sắp tới, tôi mong muốn tiếp tục được vay vốn để mở rộng công việc, phát triển kinh tế tốt hơn”.

Với nền tảng hợp tác đã được xây dựng, Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Lendwithcare kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hỗ trợ như: các mô hình kinh tế xanh, nông nghiệp bền vững, kinh doanh nhỏ và sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu. Từ những khoản vay nhỏ, một hệ sinh thái tài chính nhân văn đang dần hình thành - nơi mỗi câu chuyện được kể không chỉ để kêu gọi vốn, mà còn để lan tỏa niềm tin rằng: ai cũng có cơ hội vươn lên nếu được trao đúng cơ hội.

Bài và ảnh: Hoàng Linh