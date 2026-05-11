AIA Việt Nam chi trả hơn 1,128 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại xã Nông Cống

Ngày 10/5, tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Vũ Yên, xã Nông Cống, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Đỗ Thị Phương với số tiền trên 1,128 tỷ đồng.

Ngày 10/5, tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Vũ Yên, xã Nông Cống, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Đỗ Thị Phương với số tiền trên 1,128 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa và chính quyền địa phương trao quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, năm 2021, chị Đỗ Thị Phương tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho chồng là anh Lê Trọng Văn với mức phí 20 triệu đồng/năm, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Trọn Vẹn Cân Bằng. Mục tiêu ban đầu của hợp đồng là tích lũy tài chính dài hạn, hướng tới đảm bảo nguồn chi phí học tập cho con khi bước vào đại học. Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, anh Lê Trọng Văn không may mắc bệnh hiểm nghèo trong bối cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được đơn xin giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, AIA Việt Nam đã chi trả tiền trực tiếp cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm để khách hàng yên tâm điều trị bệnh và ổn định cuộc sống. Thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, AIA Việt Nam đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm 79 lần với tổng số tiền 391.684.000 đồng, góp phần hỗ trợ gia đình có thêm nguồn tài chính để điều trị bệnh, kéo dài sự sống cho anh Lê Trọng Văn.

Trước đó, AIA Việt Nam và Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa đã phối hợp với ngân hàng để chi trả trực tiếp số tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Đến tháng 4/2026, anh Lê Trọng Văn qua đời. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh hồ sơ, AIA Việt Nam đã nhanh chóng tiến hành chi trả quyền lợi tử vong với số tiền 736.731.000 đồng cho gia đình khách hàng. Tổng số tiền AIA Việt Nam chi trả cho hợp đồng bảo hiểm của gia đình chị Đỗ Thị Phương lên tới 1.128.415.000 đồng.

Đại diện chính quyền địa phương và người dân tham dự lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Ông Đặng Văn Khoa, Trưởng Kinh doanh khu vực AIA Thanh Hoá, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và kịp thời không chỉ góp phần chia sẻ nỗi đau, giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn cho thấy trách nhiệm và những cam kết của AIA Việt Nam đối với khách hàng. Thông qua những trường hợp chi trả thực tế, bảo hiểm nhân thọ tiếp tục cho thấy vai trò là điểm tựa tài chính thiết thực cho nhiều gia đình trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” mà AIA Việt Nam đang theo đuổi.

