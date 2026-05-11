Kiểm tra thực tế và đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2026

Ngày 11/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thống kê tỉnh tổ chức thăm đồng, kiểm tra thực tế và đánh giá năng suất, sản lượng lúa vụ xuân năm 2026 tại các xã Cẩm Tú, Tây Đô và Thiệu Toán.

Thành viên đoàn công tác thăm đồng và làm việc với người dân xã Cẩm Tú.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ xuân 2026, toàn tỉnh gieo cấy 187.630,8 ha lúa. Do chủ động các điều kiện sản xuất, bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý, công tác bảo vệ thực vật luôn chủ động, trình độ thâm canh của người dân ngày càng cao nên trong vụ xuân này, cây lúa sinh trưởng, phát triển ổn định. Đến nay, diện tích lúa xuân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã trổ xong, một số diện tích trà xuân sớm đã bắt đầu thu hoạch.

Thăm đồng và đánh giá năng suất lúa tại xã Tây Đô.

Qua kiểm tra, vụ xuân năm nay là vụ sản xuất được mùa, cho năng suất khá cao. Mặc dù, thời gian qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, một số diện tích lúa vụ xuân đang vào giai đoạn chín bị gãy, đổ, tuy nhiên, các địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo bà con nông dân khắc phục hậu quả giông lốc. Theo đánh giá, vụ lúa xuân năm nay sẽ cho sản lượng cao, năng suất trung bình dự kiến đạt từ 67 tạ/ha.

Vụ xuân 2026, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh dự kiến đạt 67 tạ/ha.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Ngành Nông nghiệp yêu cầu các địa phương thu hoạch theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó” nhằm hạn chế thất thoát năng suất.

Đồng thời, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bố trí máy gặt tại các xứ đồng, thu hoạch theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”, ưu tiên các diện tích trũng thấp, lúa bị đổ ngã nhằm hạn chế thất thoát năng suất; tổ chức thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cho sản xuất vụ Thu Mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Lê Hòa