Kiểm tra phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội LHPN trong tỉnh, trong đó hỗ trợ nguồn vốn vay là một trong những điều kiện quan trọng kích cầu, giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hoạt động kiểm tra sau cho vay được các cấp hội chú trọng, không chỉ giúp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách mà còn góp phần phát huy vai trò của tổ chức hội trong quản lý các nguồn vốn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ xã Thiệu Hóa từ nguồn vốn ủy thác.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội LHPN xã Thiệu Hóa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức với 36 chi hội, gần 4.900 hội viên, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động ủy thác không bị gián đoạn. Hội đã bám sát quy trình 6 công đoạn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, từ bình xét đối tượng vay, lập hồ sơ, giải ngân đến kiểm tra, giám sát và thu hồi vốn. Tính đến ngày 31/3/2026, Hội LHPN xã đang quản lý 20 tổ tiết kiệm và vay vốn với 887 hộ; tổng dư nợ đạt trên 64,1 tỷ đồng. Trong quý I/2026, hội đã kiểm tra 5 chi hội, 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, 35 hộ vay theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các chi hội thực hiện tốt quy định, hồ sơ đầy đủ, quy trình chặt chẽ, không phát hiện tình trạng vay hộ, vay ké hay sử dụng vốn sai mục đích, không phát sinh nợ quá hạn.

Tại xã Lưu Vệ, Hội LHPN xã có 391 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 22 tỷ đồng. Tháng 4/2026, Hội LHPN xã đã phối hợp kiểm tra sử dụng vốn vay của 50 hộ tại 2 tổ tiết kiệm. Chị Đoàn Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Lưu Vệ, cho biết: “Từ nguồn vốn vay đã giúp hội viên sử dụng vào sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, bước đầu có hiệu quả, điều kiện sống cải thiện rõ rệt”.

Theo quy định, sau thời gian 1 tháng giải ngân, hội LHPN cơ sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay ít nhất 90% số hộ được vay vốn. Qua công tác kiểm tra các nguồn vốn vay ở nhiều phường, xã cho thấy, tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tại các tổ tiết kiệm, hộ vay vốn đều thực hiện đúng quy chế, cho vay đúng đối tượng, công khai minh bạch, các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nộp lãi, tiết kiệm đúng quy định.

Tính đến hết quý I/2026, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank theo thỏa thuận liên tịch và các nguồn vốn của quỹ TYM, Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa với tổng dư nợ trên 13.064 tỷ đồng cho 173.296 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn này đã trở thành một trong những kênh hỗ trợ tài chính quan trọng đối với phụ nữ và hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ khó khăn và phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế hộ để phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường...

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác hội, trong đó kiểm tra quản lý hoạt động các nguồn vốn vay tại 12 đơn vị. Tại mỗi đơn vị, đoàn kiểm tra thực tế tại 10 hộ. Qua kiểm tra một số đơn vị như hội LHPN các xã: Thiệu Hóa, Hà Long, Tân Tiến, Nga Sơn... đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao hội LHPN các xã đã bám sát và nỗ lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, định hướng hội viên sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Chị Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: "Hoạt động tín dụng ngày càng yêu cầu cao hơn là vận hành an toàn, quản trị rủi ro. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, giữ vững uy tín và bảo đảm sự phát triển bền vững của hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc".

Bài và ảnh: Lê Hà