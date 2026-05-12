Siết chặt “lá chắn” an ninh tại các chi nhánh Agribank

Hiện nay, 3 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang quản lý mạng lưới rộng khắp với nhiều chi nhánh loại II và phòng giao dịch phủ kín địa bàn các phường, xã trong tỉnh. Tổng số điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn tỉnh đến nay là 70 điểm giao dịch. Với đặc thù hoạt động trải rộng, số lượng điểm giao dịch lớn, lượng khách hàng đông, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) ký kết quy chế phối hợp.

Cùng với sự phát triển của thanh toán điện tử, ngân hàng số và giao dịch trực tuyến, tình hình tội phạm liên quan cũng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như lừa đảo công nghệ cao, mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, rửa tiền... Trong thời gian qua, các chi nhánh Agribank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động, như: bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách, phối hợp với lực lượng công an địa phương nơi đóng trụ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tham gia trực gác 24/24 giờ vào các ngày nghỉ, lễ, tết; tổ chức việc kiểm tra đột xuất công tác trực bảo vệ các đơn vị trực thuộc; rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ trụ sở, kho tiền, máy ATM; trang bị hệ thống camera giám sát, thiết bị cảnh báo tại các trụ sở giao dịch... nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản và con người.

Cùng với đó là phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, diễn tập về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai, lụt bão; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống cướp giật ngay tại đơn vị. Bên cạnh đó, các chi nhánh thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đến toàn thể người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống trong thực tiễn, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ rủi ro, vi phạm pháp luật, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, thông suốt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật...

Cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động, các chi nhánh Agribank trên địa bàn cũng phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của Công an tỉnh theo quy định của pháp luật. Triển khai việc xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trong cán bộ, nhân viên, người lao động.

Công an tỉnh và các ngân hàng cũng phối hợp, trao đổi thông tin về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý kịp thời, hiệu quả những tình huống, vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm... Vì vậy, trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Những kết quả đạt được không những tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các ngân hàng mà còn phục vụ tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự hoạt động ngân hàng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng là yêu cầu cấp thiết, vừa mang ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt nhận thức thống nhất về trách nhiệm chung của cả hệ thống; cụ thể hóa cơ chế phối hợp theo hướng rõ người, rõ việc; kịp thời trao đổi, xử lý thông tin. Gắn chặt nhiệm vụ đảm bảo an ninh ngân hàng nói chung, tại các chi nhánh Agribank nói riêng với bảo vệ an ninh kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi sự phối hợp được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, thực chất từ tỉnh đến cơ sở sẽ góp phần xây dựng thế trận an ninh kinh tế ngày càng vững chắc, giữ ổn định địa bàn và tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương