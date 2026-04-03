Xây dựng du lịch biển Nghi Sơn - Tĩnh Gia trở thành những điểm đến hấp dẫn của tỉnh

Chiều 3/4, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Nghi Sơn và phường Tĩnh Gia về công tác phát triển du lịch biển. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, phường Nghi Sơn và phường Tĩnh Gia là những địa bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Với đường bờ biển còn tương đối nguyên sơ (phường Nghi Sơn khoảng 1 km, phường Tĩnh Gia hơn 2 km đã đưa vào khai thác), môi trường sinh thái đặc trưng, khí hậu trong lành, phù hợp phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí và trải nghiệm. Bên cạnh đó, các địa phương còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch mới, tạo điểm nhấn riêng.

Hoạt động du lịch tại các khu vực biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia), Bãi Đông (phường Nghi Sơn) cơ bản được duy trì ổn định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách được chú trọng; nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh về xây dựng hình ảnh điểm đến từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển du lịch tại cả hai địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; một số hạng mục thiết yếu như giao thông kết nối, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng, hệ thống xử lý rác thải, nước thải còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về du lịch ở cơ sở còn hạn chế, nhân lực chủ yếu kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu... dẫn đến hiệu quả khai thác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tại buổi làm việc, UBND phường Nghi Sơn đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá du lịch; tăng cường kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn.

UBND phường Tĩnh Gia đề nghị được tổ chức Lễ hội khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2026 và các hoạt động văn hóa, du lịch nhằm thu hút du khách, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch của địa phương. Cùng với đó, chỉnh trang, tu sửa, nâng cấp sân khấu khu vực bãi biển, vỉa hè, đường nội khu... và một số hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác thu hút đầu tư; phát triển sản phẩm du lịch; nâng cấp cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ gắn với hoạt động quảng bá, xúc tiến. Cùng với đó nhấn mạnh đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự... trong mùa du lịch hè sắp tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hai phường trong phát triển du lịch thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng chí yêu cầu các phường Nghi Sơn và Tĩnh Gia tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Khẩn trương thiết lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận phản hồi của du khách.

Các địa phương cần chủ động rà soát quy hoạch, quản lý không gian phát triển du lịch. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành đề xuất đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, bãi đỗ xe, chiếu sáng, biển chỉ dẫn... đáp ứng nhu cầu của du khách.

Chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, đảm bảo tốt các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trước ngày 10/4/2026.

Về tổ chức các hoạt động chào hè, thống nhất tổ chức lễ hội du lịch biển tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa; giao phường Tĩnh Gia chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch biển và các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau lễ hội, tạo không khí sôi động, thu hút du khách.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương, đồng thời giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm phát huy hiệu quả tổng thể, từng bước xây dựng du lịch biển Nghi Sơn - Tĩnh Gia trở thành những điểm đến hấp dẫn của tỉnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát một số điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.

