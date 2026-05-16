Khẳng định sức hút đối với thị trường khách du lịch nội địa

Với việc liên tiếp nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu lượng khách trong các kỳ nghỉ lễ, du lịch Thanh Hóa đang từng bước khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với thị trường khách nội địa. Sự đa dạng sản phẩm cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo du khách.

Khu Du lịch sinh thái suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú) - điểm đến hấp dẫn khách du lịch nội địa.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, du lịch Thanh Hóa chứng kiến sự chuyển mình rõ nét, không chỉ ở con số tăng trưởng mà còn ở chất lượng trải nghiệm. Bức tranh du lịch đã, đang được mở rộng theo hướng đa dạng, linh hoạt và giàu bản sắc hơn. Từ biển, rừng, văn hóa đến du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách nội địa.

Thực tế, trong các kỳ nghỉ lễ hay mùa du lịch hè, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm địa phương đón lượng khách lớn của cả nước. Các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Bãi Đông tiếp tục giữ vai trò chủ lực, song không còn là lựa chọn duy nhất. Xu hướng dịch chuyển của du khách ngày càng rõ nét khi nhiều người tìm đến các điểm sinh thái, cộng đồng như Pù Luông, suối cá Cẩm Lương, Vườn quốc gia Bến En, hay các điểm du lịch văn hóa như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang chuyển từ tham quan, nghỉ dưỡng sang trải nghiệm có chiều sâu, ưu tiên không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và giá trị văn hóa điểm đến.

Theo đánh giá của một số hãng lữ hành như Vietrantour, Vietravel, sức hút của du lịch Thanh Hóa có sự đóng góp quan trọng từ việc đầu tư đồng bộ hạ tầng và dịch vụ. Hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi, đặc biệt là các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối liên vùng, đã rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn Thanh Hóa cho các chuyến đi nội địa của mình. Cùng với đó, sự “góp mặt” của các khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi, giải trí đẳng cấp như Vlasta Sầm Sơn, FLC Sầm Sơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Lamori Resort & Spa... đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo diện mạo mới cho các điểm đến.

Theo bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa: “Khách nội địa ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ, trải nghiệm đặc sắc thay vì chỉ tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần. Trong khi đó, Thanh Hóa có lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi hội tụ nhiều loại hình du lịch trong cùng một điểm đến hoặc cùng một hành trình. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tổ chức sản phẩm tốt hơn ngay từ mỗi điểm đến, khả năng “giữ chân” du khách và thu hút khách nội địa quay trở lại là rất lớn. Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian du lịch, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách”.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc làm mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng được các địa phương, điểm đến chú trọng. Các trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống, hoạt động cộng đồng ngày càng được tổ chức bài bản, có điểm nhấn. Đơn cử, tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, nhiều hộ dân đã chủ động cải tạo nhà sàn thành homestay, vừa giữ gìn nét truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng. Ở khu vực biển, các hoạt động về đêm, không gian đi bộ, chương trình nghệ thuật, teambuilding... được đưa vào khai thác, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, hiện đại. Việc tận dụng nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh điểm đến đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Những hình ảnh về biển Sầm Sơn sôi động, Pù Luông mùa lúa chín hay các món đặc sản xứ Thanh được chia sẻ rộng rãi, góp phần đưa Thanh Hóa đến gần hơn với du khách trong nước. Đáng chú ý, định hướng phát triển du lịch tại các địa phương ven biển đang dần chuyển từ khai thác theo mùa sang phát triển quanh năm.

Tại phường Nam Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp, định hướng doanh nghiệp xây dựng thêm các điểm check-in, không gian trải nghiệm mới, đồng thời khuyến khích tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí nhằm tăng sức hút cho điểm đến. Ông Lưu Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Mới đây, địa phương đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn về phương án hoạt động dịch vụ du lịch năm 2026. Sắp tới, đơn vị sẽ triển khai 2 điểm check-in và một số điểm tắm tráng miễn phí phục vụ du khách. Cùng với đó, phối hợp với một số nhà đầu tư tổ chức một số dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước và trên bãi biển. Về phía địa phương sẽ bố trí kinh phí để triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và cấp cứu biển. Qua đó góp phần quảng bá du lịch và thúc đẩy thu hút du khách đến với Nam Sầm Sơn, trọng tâm là thị trường khách du lịch nội địa”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thúc đẩy thu hút nguồn khách nội địa vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, tại một số điểm đến, sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu tính khác biệt; chất lượng dịch vụ chưa thực sự đồng đều; nguồn nhân lực du lịch, nhất là ở khu vực cộng đồng cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm về kỹ năng. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, mang đậm dấu ấn điểm đến vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Từ một địa phương chủ yếu khai thác sản phẩm du lịch biển, xứ Thanh đang từng bước chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu và bền vững hơn. Khi sản phẩm ngày càng được hoàn thiện, dịch vụ được nâng cao và cách làm du lịch ngày càng bài bản, du lịch Thanh Hóa đang nỗ lực khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách nội địa, không chỉ trong mùa cao điểm mà suốt bốn mùa trong năm.

Bài và ảnh: Hoài Anh