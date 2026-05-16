Du lịch cần một hành trình đêm hấp dẫn

Du lịch Thanh Hóa đang duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách, song thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách vẫn còn hạn chế. Việc hình thành những sản phẩm du lịch đêm đặc sắc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian trải nghiệm, gia tăng sức hút cho nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh.

Chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn mang đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Những kỳ nghỉ lễ trong năm, du lịch Thanh Hóa liên tục ghi nhận lượng du khách tăng cao, đặc biệt tại các trọng điểm du lịch của tỉnh như Sầm Sơn, Hải Tiến, Bãi Đông, Pù Luông... Dòng khách đổ về đông, dịch vụ lưu trú và các hoạt động tham quan, giải trí trở nên nhộn nhịp, song khi đêm xuống “nhịp du lịch” có phần chững lại. Ngoài những tuyến phố đi bộ hoạt động theo khung giờ ở trung tâm đô thị các phường Hạc Thành và Sầm Sơn, các khu vực tập trung dịch vụ ăn uống hoặc những chương trình văn hóa, nghệ thuật..., du khách gần như không có nhiều lựa chọn để tiếp tục hành trình trải nghiệm.

Du lịch biển Sầm Sơn được xem là “điểm nóng” của du lịch hè, những đổi thay trong tổ chức không gian du lịch đã bắt đầu rõ nét hơn. Phố đi bộ, các chương trình biểu diễn nhạc nước ở Quảng trường biển vào dịp cao điểm đã góp phần mang đến những trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa được duy trì đều đặn quanh năm và tạo thành sản phẩm trải nghiệm đặc trưng. Bởi vậy, sau bữa tối, phần lớn du khách chỉ dạo quanh một vài tuyến phố rồi trở về nơi lưu trú, kết thúc một ngày du lịch khá sớm.

Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn, Lê Anh Tuấn nhận định: “Các sản phẩm du lịch đêm chưa thực sự đủ sức “giữ chân” du khách nhằm tăng mức chi tiêu. Nếu có thêm những chương trình được tổ chức chuyên nghiệp như tour tham quan di tích về đêm, các show diễn thực cảnh, hay những không gian ẩm thực, mua sắm quy mô lớn hoạt động ổn định, chắc chắn du lịch Sầm Sơn sẽ hấp dẫn hơn nhiều”.

Theo một số chuyên gia du lịch, không chỉ ở các đô thị du lịch biển, việc phát triển sản phẩm du lịch đêm tại các điểm di tích, danh thắng tại một số địa phương trong nước cũng đang mở ra hướng đi mới. Những tour tham quan ban đêm kết hợp ánh sáng, âm thanh, kể chuyện lịch sử theo hình thức hiện đại dần trở thành xu hướng. Với các di tích như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ hay đền Bà Triệu, nếu được nghiên cứu, đầu tư phù hợp, hoàn toàn có thể hình thành những sản phẩm vừa giàu giá trị văn hóa, vừa hấp dẫn về trải nghiệm. Ngoài ra, xứ Thanh còn sở hữu nhiều chất liệu văn hóa đặc sắc có thể “thắp sáng” không gian đêm. Từ các làn điệu dân ca, trò diễn dân gian, đến hệ thống ẩm thực phong phú, nếu được tổ chức lại theo hướng trải nghiệm, tương tác, hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm hấp dẫn. Một không gian chợ đêm gắn với trình diễn văn hóa, nơi du khách vừa thưởng thức đặc sản, vừa hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật dân gian, hay tham gia trải nghiệm nghề truyền thống... sẽ mang đến những cảm nhận khác biệt so với các loại hình giải trí đơn thuần.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, một số điểm đến như Pù Luông (xã Pù Luông), bản Bút (xã Nam Xuân), Ông Hướng Farm (phường Đông Tiến)... đã chủ động làm mới trải nghiệm bằng việc tổ chức các chương trình đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ, giao lưu ẩm thực và văn hóa bản địa. Những hoạt động này bước đầu tạo được sự gắn kết giữa du khách với cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động vẫn dừng ở quy mô nhỏ, chủ yếu được tổ chức ngay tại các khu nghỉ dưỡng, homestay, dẫn đến thiếu sự liên kết để hình thành chuỗi sản phẩm đêm có sức lan tỏa.

Ở góc độ du khách, nhu cầu được “sống” trong không gian đêm của điểm đến ngày càng rõ nét. Du khách Đoàn Công Vinh đến từ tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Chúng tôi đã đến Thanh Hóa rất nhiều lần, và lần này chúng tôi chọn biển Hải Tiến cho kỳ nghỉ. Tôi rất ấn tượng với cảnh quan và không gian nghỉ dưỡng ở đây, nhưng buổi tối thì chưa có nhiều hoạt động để tham gia. Nếu có thêm các chương trình nghệ thuật dân gian hoặc khu vui chơi, mua sắm về đêm quy mô hơn, chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc kéo dài kỳ nghỉ”.

Để phát triển du lịch đêm, việc quy hoạch không gian là yếu tố cần đi trước một bước. Những khu vực có điều kiện thuận lợi cần được định hướng trở thành trung tâm hoạt động ban đêm, đi kèm với đầu tư hạ tầng về giao thông, chiếu sáng, bãi đỗ xe, cũng như bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Song song với đó là cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư các sản phẩm, dịch vụ mới, có chất lượng và tính cạnh tranh. Quan trọng hơn, phát triển kinh tế ban đêm cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với đời sống của cộng đồng. Những yếu tố như tiếng ồn, rác thải, an ninh trật tự cần được kiểm soát tốt, bảo đảm môi trường sống và bản sắc văn hóa không bị ảnh hưởng. Bởi, chỉ khi tạo được sự đồng thuận và tham gia của người dân, các sản phẩm du lịch đêm mới có thể phát triển bền vững.

Từ thực tiễn đặt ra, việc xây dựng những hành trình đêm hấp dẫn không chỉ là giải pháp gia tăng doanh thu, mà đây còn là bước đi cần thiết để hoàn thiện chuỗi giá trị du lịch. Khi các trải nghiệm được nối dài từ ngày sang đêm, mỗi điểm đến sẽ trở nên sống động hơn, giàu sức hút hơn. Đó cũng là cách để du lịch xứ Thanh từng bước khẳng định bản sắc riêng, tạo dấu ấn sâu đậm trong hành trình của du khách.

Bài và ảnh: Lê Anh