Văn Phú biến tiềm năng thành lợi thế phát triển du lịch

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nét văn hóa truyền thống đặc sắc, xã Văn Phú đã và đang nỗ lực từng bước biến tiềm năng thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cảnh quan bản Ngày, xã Văn Phú.

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Văn Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, quy mô dân số của các xã Tam Văn, Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ). Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, phân bố tập trung dưới các thung lũng, ven sông suối. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây còn khá hoang sơ, với những dãy núi hùng vĩ, suối, thác nước nên thơ và những thửa ruộng bậc thang trải dài mướt mát.

Nổi bật trong “hệ sinh thái” cảnh quan này là các bản Nà Đang, Ngày và Buốc. Không chỉ có ruộng bậc thang trập trùng mùa lúa được tưới tắm bằng dòng suối Đang, khu vực này có nhiều thác nước và hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, thảm thực vật đa dạng. Trong khi đó hầu hết bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ được kiến trúc nhà sàn truyền thống, cùng những lời khặp, điệu múa, tiếng cồng, chiêng và nhiều món ẩm thực nổi tiếng.

Nhận thấy tiềm năng du lịch cộng đồng của địa phương, từ năm 2024, anh Phạm Văn Hùng, bí thư chi bộ, trưởng bản Ngày đã tiên phong mạnh dạn đầu tư xây dựng homestay để đón du khách về tham quan, trải nghiệm. Tận dụng lợi thế khu đất của gia đình ở cạnh suối Đang, anh Hùng đã tự thiết kế, xây đắp các công trình cảnh quan và làm nhà sàn theo kiến trúc của đồng bào dân tộc Thái. Cùng với tự quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, homestay của gia đình anh đã ngày càng có thêm nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến.

Có thêm nguồn thu, anh Hùng tiếp tục đầu tư xây bể bơi ngoài trời, dựng guồng nước ven suối, rồi đầu tư xây dựng bungalow để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Hiện nay homestay Suối Đang của gia đình anh đã có 3 nhà sàn phục vụ du lịch cộng đồng, 9 bungalow và khu cảnh quan phục vụ du khách. Anh cho biết: Từ đầu năm đến nay, cơ sở của mình đã đón trên 7.000 lượt khách đến tham quan. Trong đó có khoảng 1.000 lượt khách lưu trú qua ngày. Và con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo anh Hùng, du khách về với homestay của anh ngoài ưa thích ẩm thực dân tộc, còn rất thích tham quan, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của bà con; thăm và chụp ảnh bên ruộng bậc thang, thác nước và nhiều cảnh quan thiên nhiên của bản Ngày, bản Buốc. Điều này minh chứng, tiềm năng du lịch của xã Văn Phú còn rất lớn.

Nhằm đưa du lịch trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Văn Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết là triển khai đa dạng, phong phú hình thức, nội dung tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Chỉ đạo các chi bộ bản gây dựng và thành lập các đội văn nghệ, vừa để phục vụ các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, vừa phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Xã Văn Phú đã và đang tiến hành khảo sát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, trong đó có quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, nhằm định hướng không gian phát triển. Theo đó, không gian các bản: Ngày, Buốc, Nà Đang là nơi được định hình để phát triển du lịch trong những năm tới với các công trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng.

Trên cơ sở đó, xã đang tiến hành khảo sát, hoàn thiện các bước quy trình thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng cấp đường giao thông nối 3 bản: Ngày, Buốc, Nà Đang. Đồng thời vận động Nhân dân đóng góp ngày công để xây dựng đường giao thông nội đồng, vừa phục vụ sản xuất vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Xã đã tiến hành vận động Nhân dân trồng lúa hữu cơ tại các bản: Ngày, Buốc. Hiện nay, tại các bản này đã có 140 hộ tham gia trồng hơn 10ha lúa theo quy trình sản xuất hữu cơ. Đồng thời phát triển các mô hình kinh tế mới có giá trị, hiệu quả cao, tạo ra sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, cải thiện và nâng cao thu nhập của người dân, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách khi về tham quan, trải nghiệm.

Ông Lê Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú, cho biết: "Cùng với công tác quy hoạch, xã đang tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông. Đồng thời khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách cho người dân... Thông qua đó, xã kỳ vọng du lịch cộng đồng sẽ là thế mạnh trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân".

Bài và ảnh: Đồng Thành