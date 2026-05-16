Du lịch ngắn ngày “lên ngôi”

Xu hướng du lịch ngắn ngày, điểm đến gần và chi phí hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo khách du lịch. Nắm bắt nhu cầu đó, các khu, điểm du lịch, các đơn vị lữ hành đã sáng tạo, linh hoạt làm mới sản phẩm, xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp với lịch trình ngắn ngày, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Du khách trải nghiệm chuyến du lịch trong ngày tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn).

Vào dịp cuối tuần, chị Phương Hoa (phường Hàm Rồng) thường xuyên cùng nhóm bạn hoặc người thân trong gia đình đi đến các điểm du lịch nội tỉnh như: Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông... để tham quan, khám phá. Chị Hoa cho rằng: "Các chuyến đi ngắn ngày phù hợp với nhịp sống hiện đại nhờ bởi sự linh hoạt trong hành trình và tiết kiệm được khá nhiều thời gian, chi phí. Với tôi, hầu như chỉ thu xếp được thời gian vào dịp cuối tuần nên thường xuyên lên kế hoạch đi du lịch với hành trình ngắn ngày để khám phá, trải nghiệm các khu, điểm du lịch và các giá trị văn hóa, cảnh quan trên quê hương mình hoặc đến các địa phương khác. Hơn nữa, những năm gần đây, nhờ sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khách du lịch cũng có thể đặt phòng, mua vé xe, tìm quán ăn và tham khảo lịch trình trên mạng xã hội. Nhờ đó, những chuyến đi ngắn ngày hay tự túc cũng dễ dàng, thuận tiện hơn".

Du lịch ngắn ngày đang trở thành xu hướng được khá nhiều khách lựa chọn, tập trung vào các điểm đến gần, dễ di chuyển, mang tính nghỉ dưỡng, chữa lành hoặc trải nghiệm văn hóa bản địa. Trong đó, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) hiện là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch, nhất là khách nội tỉnh. Theo đại diện quản lý một số khu nghỉ dưỡng tại đây, nếu như trước đây, những kỳ nghỉ dài ngày từng là “mùa vàng” của ngành du lịch, thì hiện nay, chiếm ưu thế lại là xu hướng du lịch ngắn ngày, được đông đảo khách du lịch, nhất là dòng khách trẻ lựa chọn. Thay vì dành cả tuần cho một hành trình xa, nhiều người lựa chọn các chuyến đi 1 - 3 ngày, ưu tiên khoảng cách gần, di chuyển thuận tiện và trải nghiệm nhanh nhưng phải thật sự chất lượng.

Cũng chính từ sự thay đổi thói quen đi du lịch đó, buộc các khu nghỉ dưỡng, homestay tại Pù Luông phải luôn đổi mới để thích ứng cả về hệ thống lưu trú, cơ sở vật chất, nhân lực và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là vào mùa cao điểm du lịch như dịp nghỉ lễ, dịp hè lượng du khách về Pù Luông có thể tăng đột biến. Cùng với đó là chú trọng làm mới sản phẩm du lịch, gia tăng các hoạt động trải nghiệm nhằm làm phong phú thêm hành trình của du khách như: tổ chức các hoạt động đi bộ, khám phá bản làng, leo núi, trekking, các chương trình giao lưu văn hóa với đồng bào dân tộc Thái, Mường sinh sống quanh khu vực.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), những năm gần đây cũng thu hút được rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm vào dịp cuối tuần. Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Những năm gần đây, du khách đến khu di tích chiếm số đông là các em học sinh, các gia đình, hội nhóm hoặc các cựu chiến binh đi trong ngày. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, ban quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ Smart travel platform vào phục vụ du lịch. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh, tải ứng dụng Smart travel platform là du khách hoàn toàn có thể tìm hiểu trước về điểm đến qua tour ảo được thiết kế giống hoàn toàn thực tế. Cùng với đó, ban đã tăng cường bố trí thêm hệ thống xe điện để đưa du khách đi tham quan quanh khu rừng Lam Kinh và các khu lăng mộ để tìm hiểu. Việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và trồng thêm các loại hoa để tạo thêm điểm check-in cho du khách cũng được chú trọng thực hiện nhằm mang đến không gian xanh hấp dẫn".

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng du lịch ngắn ngày đang chiếm ưu thế trong bối cảnh nhịp sống bận rộn. Thay vì những chuyến đi dài, du khách ưu tiên hành trình 1 - 3 ngày, di chuyển thuận tiện, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nghỉ ngơi và trải nghiệm. Nắm bắt được xu hướng du lịch ngắn ngày của khách du lịch ngày càng gia tăng, các đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xây dựng nhiều sản phẩm phù hợp, có lịch trình linh hoạt, kết hợp tham quan và nghỉ dưỡng như: Sầm Sơn - Pù Luông; Sầm Sơn - Thành Nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - bản Mạ...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt