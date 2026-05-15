Hàng không và du lịch tìm lời giải “bài toán kép” để kích cầu du lịch

Với những áp lực chi phí do biến động nhiên liệu, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch cần có sự liên kết, “bắt tay” nhằm đưa ra các sản phẩm tăng tính trải nghiệm, níu chân du khách.

Du lịch và hàng không không còn là hai lĩnh vực phát triển tách rời, mà đã trở thành mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ trong cấu trúc kinh tế dịch vụ của nhiều địa phương.

Biến động giá nhiên liệu, tỷ giá trong thời gian qua đã tác động rất lớn đến ngành Hàng không và Du lịch. Để ứng phó, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp cho rằng sự liên kết giữa hàng không, du lịch, địa phương và các doanh nghiệp dịch vụ cần được tăng cường hơn thông qua các chương trình kích cầu, xúc tiến điểm đến và chính sách hỗ trợ đồng bộ.

Vé bay tăng tạo sức ép chuỗi sản phẩm du lịch

Tại buổi tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không-du lịch trong tình hình mới?” do Báo Tiền Phong tổ chức vào sáng ngày 15/5, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đánh giá, ngành hàng không trên toàn thế giới hiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là do sự biến động của giá nhiên liệu bay.

“Giá nhiên liệu có lúc tăng đến 100%, thậm chí có những thời điểm mức giá tăng lên đến ba lần. Đây là yếu tố tác động rất lớn đến chi phí hoạt động, đẩy nhiều hãng hàng không trên thế giới đến bờ vực phá sản,” ông Tuấn nói.

Với mục tiêu giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hoạt động, Vietnam Airlines cố gắng không dồn áp lực giá vé lên hành khách, giúp người dân vẫn có thêm các lựa chọn khi tham gia các sản phẩm du lịch.

Ông Dương Hoàng Phúc, Giám đốc Ban Thương mại Hãng hàng không Vietravel Airlines thừa nhận, áp lực của ngành Hàng không hiện nay rất lớn, không chỉ nằm ở chi phí nhiên liệu mà còn đến từ hàng loạt khoản chi khác như thuê, mua tàu bay, bảo dưỡng kỹ thuật, phụ tùng, hệ thống vận hành và các chi phí khai thác liên quan, tình trạng hạn chế đội bay trên phạm vi quốc tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác. Và, Vietravel Airlines từng phải giảm số lượng tàu bay nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành.

Bên cạnh áp lực chi phí, các hãng hàng không đối mặt yêu cầu ngày càng cao từ thị trường. Khách hàng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay, trong khi giá vé phải duy trì ở mức hợp lý nhất có thể để kích cầu du lịch. Điều này tạo nên “bài toán kép” đối với doanh nghiệp hàng không.

“Hàng không có tính chu kỳ cao và nhạy cảm trước biến động thị trường. Điều quan trọng không nằm ở việc tăng trưởng quá nhanh hay chạy đua về giá, mà là xây dựng nền tảng phát triển bền vững để có thể thích nghi tốt hơn trong bối cảnh thị trường thay đổi liên tục,” ông Phúc góp ý.

Theo bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel, giá vé máy bay thời gian qua tăng đáng kể, phổ biến từ 15-50% tùy chặng, tùy thời điểm. Đây là mức tăng tạo sức ép trực tiếp lên toàn bộ chuỗi sản phẩm du lịch, bởi chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong giá tour.

“Biến động giá vé không chỉ ảnh hưởng quyết định lựa chọn điểm đến của du khách mà còn tác động đến cơ cấu thị trường. Một bộ phận khách có xu hướng dịch chuyển sang sản phẩm gần, ngắn ngày hoặc thay đổi thời điểm đi du lịch để giảm chi phí. Trong khi đó, thị trường quốc tế ghi nhận sự phân hóa rõ nét, khi một số điểm đến có chi phí hợp lý sẽ thu hút dòng khách tốt hơn,” bà Hương nêu ra thực tế.

Trong bối cảnh chi phí vận hành toàn cầu gia tăng, bà Hương cho biết ngành Du lịch buộc phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm, phát triển sản phẩm du lịch đa phương thức, kết hợp linh hoạt giữa hàng không, đường bộ và đường sắt. Hàng không vẫn đảm nhiệm vai trò kết nối các chặng dài; đường bộ được khai thác để tạo ra các hành trình khám phá văn hóa-ẩm thực-làng nghề; đường sắt mang lại trải nghiệm chậm rãi, khác biệt, phù hợp với nhóm khách muốn tận hưởng hành trình hơn là chỉ di chuyển.

Tăng liên kết thực chất giữa hàng không-du lịch-địa phương

Theo ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam), những khó khăn hiện tại không nên bị quy chụp toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp hay đổ dồn gánh nặng lên vai hành khách và để ngành Hàng không và Du lịch có thể duy trì hoạt động và chớp lấy cơ hội phục hồi rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành từ cả ba phía gồm: Nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không (VABA) nhìn nhận sự liên kết giữa hàng không, du lịch, địa phương và các doanh nghiệp dịch vụ cần được tăng cường hơn thông qua các chương trình kích cầu, xúc tiến điểm đến và chính sách hỗ trợ đồng bộ.

“Nếu tiếp tục duy trì được sự đồng hành của Chính phủ cùng các giải pháp linh hoạt từ doanh nghiệp, ngành Hàng không và Du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể phục hồi mạnh mẽ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế,” ông Nề tin tưởng.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết du lịch và hàng không không còn là hai lĩnh vực phát triển tách rời, mà đã trở thành mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ trong cấu trúc kinh tế dịch vụ của nhiều địa phương.

Từ đó, ông Phương chỉ ra bài toán kích cầu du lịch hiện nay không thể chỉ tiếp cận dưới góc độ giảm giá đơn thuần mà cần tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không, địa phương và doanh nghiệp du lịch, xây dựng các gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối đa phương thức và thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, nhằm phục hồi thị trường nội địa trước mắt, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế-dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Triển khai theo Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, ngành Hàng không không chỉ là phục hồi mà phải phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước các biến động toàn cầu, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hàng không và du lịch phát triển ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

“Cục Hàng không cũng tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không-du lịch-địa phương; xây dựng các chương trình xúc tiến thị trường quốc tế trọng điểm; phát triển thêm các đường bay mới tới các thị trường tiềm năng; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tối ưu điều hành bay, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách,” ông Dũng nhấn mạnh.

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

