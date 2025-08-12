Xây dựng Đồng Tiến sớm trở thành đô thị loại V, từng bước hiện đại

Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, theo đó xã Đồng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đồng Lợi, Đồng Thắng và Đồng Tiến thuộc huyện Triệu Sơn cũ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đà vững chắc bước vào nhiệm kỳ 2025-2030.

Diện mạo xã Đồng Tiến hôm nay. Ảnh: Hoàng Đông

Tự hào những dấu son

Nhiệm kỳ 2020-2025, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã Đồng Tiến phát triển khá toàn diện, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất đạt 95% ở tất cả các khâu. Hoạt động tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh. Toàn xã đã thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 83,7ha, vượt 4,6% mục tiêu đề ra (80ha). Chăn nuôi chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chuyển mạnh từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Một số mô hình về tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả và bền vững. Tiêu biểu như sản xuất hàng hóa gắn chuỗi giá trị, vùng lúa VietGAP tại các thôn Đại Đồng 1, Đại Đồng 2, Phúc Ấm, Long Vân...; HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Tiến cũ với quy mô 100ha sản xuất mạ khay; mô hình trồng nho an toàn tại thôn Lộc Trạch, trồng dưa trong nhà lưới tại thôn Phúc Ấm; nuôi trồng thủy sản kết hợp với mô hình ếch giống, ếch thương phẩm, ốc nhồi tại các thôn Thanh Xuân, Nhạ Lộc, Đại Đồng...

Trồng dưa trong nhà lưới tại thôn Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến.

Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới là 53 doanh nghiệp, vượt mục tiêu. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá với nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh cá thể phát triển như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, mộc, chế biến nông sản, may mặc, ngành khai thác chế tác đá mỹ nghệ, sản xuất đá phục vụ xây dựng, xuất khẩu... Hàng năm đã tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, trong đó có khoảng 3.000 lao động địa phương thu nhập bình quân đạt hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu nhập cho người lao động toàn xã từ doanh nghiệp mang lại đạt khoảng gần 300 tỷ đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn xã. Đặc biệt năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) trong đó có xã Đồng Tiến, với tổng diện tích khoảng 167ha và tổng vốn đầu tư gần 2.918 tỷ đồng. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển của xã Đồng Tiến trong những năm tới.

Mô hình trồng nho an toàn tại thôn Lộc Trạch, xã Đồng Tiến.

Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển mạnh. Bên cạnh các tuyến đường do Trung ương, tỉnh, huyện đầu tư, mạng lưới giao thông trên địa bàn xã được hoàn thiện, có bước phát triển mạnh mẽ, các tuyến đường giao thông nông thôn cơ bản được cứng hóa, xã đã vận động 1.166 hộ dân hiến đất với tổng chiều dài 25,9km, tổng diện tích đất được hiến 16.883m2. Công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế được quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục vụ tốt hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân. Có 21/21 thôn và cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 96% năm 2025. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục được đầu tư, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây với tổng số 71 loa/38 cụm loa. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội...

Chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Diện mạo nông thôn xã Đồng Tiến có nhiều khởi sắc, sạch đẹp và văn minh, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, xã đã có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến thăm xưởng sản xuất Công ty TNHH giày Venus Việt Nam - chi nhánh Triệu Sơn tại xã Đồng Tiến.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Tiến phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, với 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. KT-XH tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh (QP-AN) được đảm bảo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình cao với chủ trương của cấp ủy, chính quyền. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 74,88 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản tăng đều hàng năm, riêng năm 2025 ước đạt 143,2 tỷ đồng, vượt mục tiêu, gấp 2,16 lần năm 2020 (năm 2020 là 66,3 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 205,7 tỷ đồng.

Xây dựng Đồng Tiến vững mạnh toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều thời cơ, thuận lợi và thử thách đan xen, khi cả nước, cả tỉnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân xã Đồng Tiến luôn nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Chủ động - Sáng tạo- Phát triển”, xã Đồng Tiến tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị truyền thống, văn hóa; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ứng dụng công nghệ số, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội (VH-XH); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội. Xã Đồng Tiến quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về VH-XH, 2 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đồng Tiến thăm xưởng sản xuất của Công ty TNHH DREAM F VINA đóng trên địa bàn xã. Ảnh: Hoàng Đông

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, xã Đồng Tiến đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó, có 5 nhóm giải pháp về KT-XH, QP-AN; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đó là xã Đồng Tiến tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển những ngành có tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Tích tụ, tập trung 90ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thu hút các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, các cụm công nghiệp...; đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt dự toán tỉnh giao từ 7% trở lên...

Tự hào với những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2020-2025; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành của các ban, sở, ngành và các đơn vị, địa phương trong tỉnh; cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Tiến quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Trọng tâm là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, con người; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng xã Đồng Tiến sớm trở thành đô thị loại V, từng bước hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đỗ Hữu Quyết

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến