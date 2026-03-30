Xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở và là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Với vai trò quan trọng đó, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB). Đặc biệt, ngay sau khi Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư được ban hành, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trước yêu cầu phát triển mới.

Chi bộ thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Thanh tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng SHCB đã kế thừa tinh thần các chỉ thị, kết luận, quy định trước đó, đồng thời bổ sung, phát triển toàn diện hơn tư duy của Đảng về SHCB. Chỉ thị số 50-CT/TW tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức SHCB theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quán triệt nghiêm túc những điểm mới của Chỉ thị số 50-CT/TW, chi bộ thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Thanh đã duy trì việc họp chi ủy vào ngày mùng 2 hằng tháng và tổ chức SHCB vào ngày mùng 3 hằng tháng theo quy định. Để tránh sự nhàm chán, đơn điệu trong SHCB đã lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, có sự khác biệt để triển khai theo từng tháng. Đơn cử như khi hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp, chi bộ bàn các giải pháp sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống; khi triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chi bộ đã làm tốt các bước chuẩn bị, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất. “Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy xã Hoằng Thanh, chi bộ lựa chọn những nội dung mang tính thời sự để đưa vào SHCB. Với nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, những buổi SHCB ở thôn Hồng Kỳ luôn thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Không khí buổi sinh hoạt rất dân chủ, cởi mở”, Bí thư chi bộ thôn Hồng Kỳ Lữ Xuân Nhân cho biết.

Đảng bộ xã Hoằng Thanh có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 4 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở và 43 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã với 1.257 đảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong SHCB theo Chỉ thị số 50-CT/TW, Đảng ủy xã Hoằng Thanh đã chỉ đạo các tổ chức đảng trên địa bàn triển khai đồng bộ việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, giúp việc SHCB được thuận tiện và phù hợp xu thế chuyển đổi số hiện nay. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều bám sát nhiệm vụ chính trị để lựa chọn những nội dung phù hợp đưa ra bàn thảo. Vì thế, các buổi SHCB luôn thu hút đông đảo đảng viên tham gia phát biểu ý kiến. Từ đó, uy tín của tổ chức đảng được nâng lên; sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân cũng được tăng cường để chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ phường Đông Tiến có 89 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 6 Đảng bộ, chi bộ cơ sở khối cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; 58 chi bộ thôn, tổ dân phố; 25 chi bộ đơn vị sự nghiệp với tổng số 2.520 đảng viên. Để tạo chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã yêu cầu cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vai trò của SHCB và thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Tiến, sau 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, chất lượng SHCB trên địa bàn phường đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác chuẩn bị SHCB của các chi ủy cũng được chú trọng hơn. Việc điều hành SHCB đầy đủ các bước theo quy định và ngày càng được nâng cao; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ. Đa số đảng viên đều tham gia phát biểu ý kiến, tích cực thảo luận tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Nghị quyết, kết luận của chi bộ cũng đã xác định đúng, trúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm thiết thực và tính khả thi cao.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 170 đảng bộ trực thuộc, 1.256 tổ chức cơ sở đảng, 9.593 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 240.000 đảng viên. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc tổ chức SHCB trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông, loại hình chi bộ đa dạng và yêu cầu ngày càng cao. Thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng SHCB, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tương đối đồng bộ, bài bản. Từ kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề đến quy định cấp ủy viên cấp trên dự SHCB, tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt đưa SHCB trở thành diễn đàn chính trị, nơi bàn việc Đảng, việc dân.

Tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW đã được quán triệt sâu rộng và bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức SHCB. Nền nếp sinh hoạt được duy trì tốt hơn; nội dung sinh hoạt ngày càng đổi mới, thiết thực, sát thực tế cơ sở... Đây là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi