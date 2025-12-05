Xây dựng cộng đồng doanh nhân phường Đông Tiến phát triển mạnh mẽ

Chiều 05/12, Hội Doanh nghiệp phường Đông Tiến tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo phường Đông Tiến tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Doanh nghiệp phường Đông Tiến hiện có hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa, dệt may, y tế, giáo dục, du lịch, xây dựng, vận tải, thương mại và các dịch vụ khác.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, các doanh nghiệp HTX, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh và tinh thần trách nhiệm xã hội; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước.

Tại Đại hội lần thứ nhất, Hội Doanh nghiệp phường Đông Tiến đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, nghiên cứu thành lập các chi hội theo địa bàn và theo ngành nghề; vận động hội viên đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương...

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo phường Đông Tiến mong muốn Hội sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền với doanh nghiệp, là kênh phản biện chính sách và là lực lượng tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Đông Tiến nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua chương trình hoạt động trọng tâm với mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nhân phường Đông Tiến phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Khánh Phương