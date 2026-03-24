Xây dựng “chính quyền số” vì Nhân dân phục vụ

Trong nỗ lực xây dựng “chính quyền số”, xã Xuân Thái đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đổi mới phương thức phục vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần mang lại sự hài lòng, tiện lợi cho người dân, khẳng định hướng đi đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số (CĐS) và hiện đại hóa nền hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Thái.

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số phục vụ Nhân dân, ngay từ đầu năm xã đã chủ động ban hành kế hoạch CCHC toàn diện, tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đội ngũ cán bộ, công chức của xã được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng CNTT, coi kết quả cải cách là một tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Việc triển khai chữ ký số, số hóa hồ sơ, kết nối cơ sở dữ liệu điện tử được đẩy mạnh, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, CCHC như: tăng cường công tác tuyên truyền cho tổ chức, công dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng các hình thức như phát tờ rơi; tuyên truyền bằng các tin bài trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của xã. Ngoài ra, mỗi cán bộ trực tiếp là một tuyên truyền viên hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến...

Thực tế, sự thay đổi không chỉ đến từ mô hình mới, mà còn từ cách chính quyền tiếp cận người dân. Những phản hồi tích cực từ người dân chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của CCHC. Ông Lê Trung Trọng ở thôn Cây Nghia, cho biết: “Trước đây, muốn làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần. Sau khi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tôi đã có thể theo dõi tiến độ, nhận kết quả qua điện thoại”.

Ông Vi Văn Thảo, công chức Văn phòng HĐND-UBND phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch xã Xuân Thái, chia sẻ: “Tất cả công dân khi đến làm TTHC đều phải thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận và chuyển về các bộ phận chuyên môn theo từng lĩnh vực. Việc liên thông giữa các phần mềm khiến việc giải quyết hồ sơ, TTHC trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Vui nhất là nhiều người dân sau khi được “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đã có thể thực hiện tại nhà đối với một số TTHC đơn giản như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, xin xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực... Xã sẽ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả trên môi trường điện tử và cả kết quả giấy qua đường bưu điện nếu người dân yêu cầu. Đối với những người dân địa phương đang sinh sống và làm việc ở xa, nếu có nhu cầu được hướng dẫn thực hiện TTHC qua điện thoại chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ”.

Là xã miền núi đặc biệt khó khăn, Xuân Thái có tới 87% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống, giao thông đi lại vất vả, tuy nhiên Xuân Thái xác định CCHC không chỉ là thay đổi quy trình, mà là sự thay đổi trong tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Thái Bùi Văn Thọ cho biết: “Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của UBND xã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc rà soát, công bố, công khai TTHC được thực hiện đúng quy định; quy trình giải quyết TTHC ngày càng rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%”.

Để có được kết quả trên, cơ chế một cửa, một cửa liên thông của xã đã được duy trì và vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, hạn chế tình trạng chồng chéo, kéo dài. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên môi trường điện tử được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn được duy trì ở mức cao, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

CCHC không chỉ là yêu cầu của đổi mới, mà còn là thước đo năng lực phục vụ của bộ máy chính quyền. Mục tiêu của xã Xuân Thái trong năm 2026 là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; nâng cao giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đẩy mạnh cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn lên trên 98%... hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.

Bài và ảnh: Linh Hương