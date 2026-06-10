Xây dựng thôn thông minh, hướng tới nông thôn mới hiện đại

Xây dựng thôn thông minh không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống mà còn hướng tới hình thành môi trường sống hiện đại, an toàn, văn minh và thuận tiện cho người dân. Theo định hướng của Thanh Hóa, các địa phương tập trung phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cấp thôn. Từ đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Người dân thôn 1, xã Thiệu Trung tra cứu thủ tục hành chính qua mã QR tại nhà văn hóa thôn.

Tại thôn 1 xã Thiệu Trung, chuyển đổi số đã được ứng dụng vào khâu điều hành, thực hiện các công việc của thôn và tương tác với UBND và lãnh đạo xã. Ngoài chi bộ thôn, người dân có nhóm zalo riêng để trao đổi, đề đạt nguyện vọng, kêu gọi hội họp mà không phải đi từng nhà như trước đây. Cán bộ thôn đã sử dụng các nền tảng zalo, facebook để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của thôn đến với Nhân dân như: Zalo ANTT thôn 1, Zalo Chi bộ 1, CNS ứng dụng ThanhhoaS... Ông Phạm Văn Cừ, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 1 cho biết: “Tôi và nhiều cán bộ trong thôn thường sử dụng điện thoại để cập nhật tình hình thông tin của thôn, của chi bộ thôn và văn bản mới của xã trên tin nhắn zalo. Khi triển khai họp, các nội dung đều gửi lên nhóm để các thành viên nghiên cứu trước, đến lúc họp phát biểu sẽ sâu hơn, trọng tâm vấn đề hơn. Từ đó, nhiệm vụ được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc triển khai vận động, lấy ý kiến, kiến nghị của người dân trong thôn cũng chính xác, minh bạch”.

Bên cạnh đó, thôn 1 cũng đã xây dựng 4 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, như năng lượng chiếu sáng, mô hình niêm yết mã QR trong tra cứu các thủ tục hành chính... Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thôn cũng đã tiến hành lắp 15 mắt camera giám sát an ninh trên các tuyến đường trục thôn và các điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn. Tại nhà văn hóa, thôn cũng đã lắp đặt wifi, máy tính... để thuận lợi cho cán bộ thôn truy cập thông tin, công văn; Nhân dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính công; 70% dân số trong độ tuổi lao động ở thôn 1 có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu. Bà Vũ Thị Châm, người dân thôn 1 cho biết: “Chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh, dù ở đâu tôi cũng có thể cập nhật tình hình của địa phương qua nhóm zalo chung; thanh toán tiền điện, nước... thuận tiện, nhanh chóng mà không dùng tiền mặt”.

Đối với thôn Trung Tiến, xã Hồ Vương, để lan tỏa phong trào số hóa đến từng hộ gia đình, thôn đã phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, tạo mã QR thanh toán cho các hộ kinh doanh... Bên cạnh đó, thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen trong giao dịch, từng bước chuyển sang sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều người dân đã chủ động thanh toán các khoản chi phí sinh hoạt như tiền điện, nước, học phí... thông qua các ứng dụng số, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao tính minh bạch trong giao dịch. Hiện nay, thôn có 91,66% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 80,1% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử; 100% hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn chấp nhận thanh toán điện tử. Là địa phương có điều kiện thuận lợi sản xuất nông nghiệp, người dân cũng đã xây dựng nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới để sản xuất rau, củ, quả an toàn.

Triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh, các địa phương đã phát động thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, được ứng dụng vào hầu hết các nội dung như: phủ sóng hạ tầng internet cáp quang và 4G, cán bộ thôn sử dụng nền tảng số trong công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thiết yếu; triển khai sổ khám bệnh điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt... Có thể thấy, khi người dân chủ động tiếp cận, sử dụng và tương tác với công nghệ, quá trình chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, mà trở thành phong trào lan tỏa trong toàn xã hội; mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chính là một “tế bào số”, góp phần hình thành nên nền tảng xã hội số hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Hiện nay, sau khi sáp nhập, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với XDNTM, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Ngọc