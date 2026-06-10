Tạo đột phá trong điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chuyển đổi số (CĐS) đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch và hiệu quả, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các nền tảng số dùng chung, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành.

Đến nay, toàn tỉnh duy trì vận hành ổn định 5 nền tảng số dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hiện 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, đáp ứng yêu cầu trao đổi, xử lý dữ liệu an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Song song đó, việc xây dựng chính quyền số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xử lý công việc trên môi trường mạng đạt 100%, góp phần thay đổi căn bản phương thức làm việc theo hướng hiện đại, giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc hiện xử lý gần 4,5 triệu văn bản điện tử mỗi năm; tỷ lệ ký số đạt trên 99%, cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng trong hoạt động công vụ.

Một trong những điểm nổi bật của quá trình CĐS là việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, tính đến tháng 5/2026 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 98,45%, tương ứng 124.085 trên tổng số 126.058 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng. Kết quả này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của người dân mà còn cho thấy hiệu quả của việc cải cách thủ tục hành chính gắn với CĐS. Việc giải quyết hồ sơ trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều dịch vụ công thiết yếu hiện đã được triển khai hoàn toàn trên môi trường số, cho phép người dân thực hiện các thủ tục mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Không chỉ tập trung xây dựng chính quyền số, tỉnh còn chú trọng phát triển xã hội số nhằm đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Hiện toàn tỉnh đã phát triển được trên 700.000 chữ ký số cá nhân, đạt 35,4% dân số. Đây là nền tảng quan trọng giúp người dân tiếp cận các giao dịch điện tử an toàn, thuận tiện, đồng thời thúc đẩy hình thành công dân số trong thời kỳ mới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của hơn 4.200 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 20.000 thành viên tham gia. Các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng, nhiều người dân đã được hỗ trợ cài đặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống như thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khỏe điện tử, định danh điện tử, chữ ký số cá nhân... Qua đó từng bước nâng cao kỹ năng số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và nhóm đối tượng trong xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số vào hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh. Các doanh nghiệp từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và các giải pháp quản trị thông minh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhân sự, bán hàng, chăm sóc khách hàng và quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng. Điều này không chỉ giúp tiết giảm chi phí vận hành mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng mới trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động. Người dân ngày càng quen thuộc với việc sử dụng các nền tảng số trong giao dịch hành chính, mua sắm, thanh toán và tiếp cận thông tin. Doanh nghiệp tích cực đổi mới mô hình hoạt động, còn cơ quan nhà nước từng bước nâng cao hiệu quả quản trị dựa trên dữ liệu số.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng các nền tảng dùng chung, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, thúc đẩy CĐS toàn diện trên mọi lĩnh vực nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Trần Hằng