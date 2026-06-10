Bước đầu vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong kỷ nguyên số và xu hướng phát triển đô thị thông minh, cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Đây không chỉ là nền tảng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN thông tin về những phân hệ, lĩnh vực được tích hợp lên Trung tâm IOC Thanh Hóa.

Trung tâm IOC Thanh Hóa được triển khai thử nghiệm từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023. Kết thúc thời gian thử nghiệm, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại tỉnh Thanh Hóa, Sở KH&CN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phân tích, lựa chọn các lĩnh vực để tích hợp lên Trung tâm IOC Thanh Hóa; hoàn thiện các quy trình đưa trung tâm vào vận hành chính thức. Tại thời điểm vận hành chính thức cuối tháng 3/2026, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã được tích hợp 14 phân hệ, lĩnh vực như: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ; giám sát tình hình xử lý văn bản và điều hành; giám sát dịch vụ hành chính công; giám sát tương tác phản hồi của người dân...

Sau một thời gian ngắn vận hành chính thức, với sự nỗ lực của ngành chức năng và các đơn vị liên quan, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã tích hợp thêm 2 phân hệ gồm: danh mục các dự án thu hút đầu tư; kết nối phân tích các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, nâng tổng số phân hệ, lĩnh vực được tích hợp lên trung tâm đến thời điểm hiện tại là 16 phân hệ. Theo Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình, các lĩnh vực, phân hệ này thực hiện giám sát và điều hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực chuyên ngành theo thời gian thực. Đặc biệt, Trung tâm IOC Thanh Hóa sẽ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh giám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cấp, các ngành; đưa ra các dự báo, cảnh báo để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thông tin, từ đó đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành...

Để vận hành hiệu quả Trung tâm IOC Thanh Hóa, thời gian qua, Sở KH&CN đã tổ chức 5 lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 10.800 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; cấp 3.474 tài khoản để khai thác, điều hành và cập nhật dữ liệu trên IOC Thanh Hóa. Hệ thống cũng đã hoàn thành hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, được cơ quan chức năng đánh giá đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định. Đáng chú ý, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Hiện nay, dữ liệu của 11 sở, đơn vị với 16 tiện ích đang tiếp tục được kiểm đếm, chuẩn hóa đưa vào Trung tâm IOC Thanh Hóa và App ứng dụng số Thanh Hóa (ThanhHoaS), như: Sở Nông nghiệp và Môi trường với dữ liệu danh sách các mỏ khoáng sản, tài nguyên, hồ chứa thủy lợi, vùng sản xuất trồng trọt; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với dữ liệu về di tích; Sở Y tế với dữ liệu các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở dược; Sở Giáo dục và Đào tạo với dữ liệu danh sách và thông tin chi tiết về các trường học theo địa bàn...

Theo đánh giá của Sở KH&CN, qua quá trình vận hành, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ trong thời gian tới, như: vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm cung cấp kịp thời để bổ sung làm giàu dữ liệu phục vụ vận hành trung tâm; việc phối hợp của các ngành, đơn vị liên quan với Sở KH&CN còn nhiều hạn chế; chất lượng dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu...

Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như “bộ não số” của tỉnh. Sự hiện diện của IOC Thanh Hóa không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn là bước đột phá mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện và xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, trước những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, để “bộ não số” vận hành trơn tru, hiệu quả, yêu cầu đặt ra lúc này là các đơn vị cần tiếp tục bám sát quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm IOC đã được UBND tỉnh ban hành, các nghị quyết của Trung ương và quy định hiện hành để có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cung cấp thông tin quản lý, kết nối với IOC theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung”; bảo đảm Trung tâm IOC Thanh Hóa thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Phong