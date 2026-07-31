Xua tan nỗi lo chia cắt mùa lũ

Mùa mưa lũ năm 2025 để lại nhiều ám ảnh với người dân miền núi Thanh Hóa khi nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều bản làng bị cô lập. Sau gần một năm khắc phục hậu quả thiên tai, hàng loạt cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành hoặc đang nỗ lực về “đích” trước cao điểm mùa mưa bão, từng bước xua đi nỗi lo chia cắt bởi thiên tai.

Cầu Bản Lợi, bản Din Lợi, xã Trung Hạ hoàn thành trong niềm vui của bà con dân bản.

Những ngày cuối tháng 7, đứng bên dòng sông Luồng đoạn qua bản Din Lợi, xã Trung Hạ, khó có thể hình dung nơi đây từng là nỗi thấp thỏm của người dân mỗi mùa mưa lũ đến. Thay cho cảnh chờ nước rút hay phải đi đường vòng hàng chục ki-lô-mét, giờ đây, người dân địa phương đã có cây cầu bê tông cốt thép kiên cố được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, xây dựng.

Cầu Bản Lợi có tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng, phần cầu dài hơn 112m, rộng 7m, kết nối với tuyến đường hai đầu cầu dài gần 570m. Công trình được thiết kế bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kết nối trực tiếp từ Quốc lộ 217 đi các xã lân cận. Không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại, cây cầu còn chấm dứt tình trạng chia cắt giao thông mỗi khi nước lũ dâng cao. Ông Hà Văn Tố, Bí thư chi bộ bản Din Lợi, cho biết: “Trước đây mưa lớn là bà con lại lo. Có hôm nước lên nhanh, học sinh phải nghỉ học, người ốm muốn đi viện cũng phải chờ nước rút. Nay có cầu bê tông kiên cố, bà con yên tâm hơn rất nhiều. Việc đi lại thuận lợi, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn”.

Sau các đợt kiểm tra hiện trường, chủ đầu tư là UBND xã Trung Hạ đánh giá công trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và đủ điều kiện hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định. Theo ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, từ nay, những chuyến xe chở nông sản, những em học sinh đến trường hay người dân đi khám bệnh sẽ không còn phụ thuộc vào mực nước của dòng sông Luồng như trước.

Không riêng cầu Bản Lợi, nhiều cầu cứng kết nối giao thông tại khu vực miền núi Thanh Hóa cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thời phục vụ người dân. Tại xã Bá Thước, cây cầu treo thôn Ba được xây dựng từ năm 1977 đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng. Cuối năm 2025, cầu bê tông cốt thép thay thế chính thức được khởi công. Đến nay, phần lớn các hạng mục chính đã hoàn thành, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu để phấn đấu bàn giao công trình trong tháng 10/2026.

Tại xã Cổ Lũng, 4 cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm kết nối giao thông, từng bước thay thế cho các cầu treo xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa lũ. Ông Trương Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế xã Cổ Lũng, cho biết: Trên địa bàn đã có 4 trong tổng số 8 cầu cứng được đầu tư hoàn thành. Đối với 4 cây cầu còn lại, chủ đầu tư là UBND xã đang phối hợp với đơn vị nhà thầu khắc phục những khó khăn, tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ, với quyết tâm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, cùng với các công trình đã hoàn thành, nhiều dự án cầu dân sinh khác đang được các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung thi công để kịp đưa vào khai thác trước cao điểm mùa mưa bão 2026. Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 26 dự án cầu dân sinh tại các xã miền núi. Các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028 với tổng mức đầu tư từ vài tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng mỗi công trình. Mục tiêu không chỉ là khắc phục tình trạng ngập lụt, chia cắt cục bộ khi mưa lũ xảy ra mà còn từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.

Những cây cầu cứng mới đang dần thay thế cho những cây cầu treo cũ kỹ, những ngầm tràn thường xuyên bị nước lũ chia cắt. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các bản làng vùng cao mà còn tiếp thêm động lực để người dân khu vực miền núi xứ Thanh có thêm cơ hội phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Đình Giang