Lớp học không bục giảng “hút” học sinh

Thay vì dành nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử hay những hoạt động giải trí thiếu lành mạnh, nhiều phụ huynh cho con em mình tham gia các lớp học hè về bơi lội, võ thuật, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống... những “lớp học không bục giảng” không chỉ mang đến sân chơi bổ ích mà còn giúp các em rèn luyện thể chất, trang bị kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè.

Lớp học võ thuật tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống.

Đây là năm thứ hai em Trịnh Ngọc Trường, phường Hạc Thành tham gia lớp học bơi tại Trường Tiểu học Đông Thọ. Em Trường chia sẻ: “Học bơi giúp con rèn luyện sức khỏe, biết kỹ năng bơi để phòng, chống đuối nước. Tham gia lớp học có thêm kỹ năng mới, lại được vui chơi cùng các bạn nên em rất háo hức mỗi khi đến lớp”.

Theo anh Nguyễn Văn Chinh, giáo viên dạy bơi tại Trường Tiểu học Đông Thọ, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, bể bơi đã thu hút khoảng 100 học viên từ 6 tuổi trở lên tham gia. Ngoài chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em còn được bổ sung các buổi học lý thuyết, thực hành kỹ năng an toàn dưới nước, bảo đảm sau khóa học đều có thể bơi thành thạo và xử lý những tình huống thường gặp.

Không chỉ các lớp học bơi, nhiều thiết chế văn hóa dành cho các em nhỏ trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đang phát huy hiệu quả trong việc mở rộng không gian vui chơi, học tập cho thiếu nhi trong dịp hè. Em Phạm Thùy Trang, 10 tuổi, xã Nông Cống chia sẻ: Em đăng ký tham gia lớp võ thuật do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã tổ chức, với mong muốn nâng cao sức khỏe cũng như biết cách để tự vệ, bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm. Học võ cũng giúp bản thân khỏe mạnh, tự tin và mạnh dạn hơn.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thiếu nhi, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống liên tục mở các lớp bơi, bóng đá, võ cổ truyền, Taekwondo, bóng bàn, cầu lông, piano, thanh nhạc... thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ông Trần Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Bên cạnh việc hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, các lớp học còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những em có năng khiếu để bổ sung lực lượng cho phong trào thể dục, thể thao của địa phương”.

Bên cạnh các lớp năng khiếu, nhiều mô hình giáo dục kỹ năng sống cũng đang tạo sức hút đối với thanh, thiếu niên. Hiện nay, “Lớp học Công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương” năm 2026 đang thu hút sự tham gia của 120 học viên ở lứa tuổi từ 11 đến 14.

Trong hai tháng hè, các em được trải nghiệm những buổi học do cán bộ Công an xã Hồ Vương trực tiếp hướng dẫn, kết hợp giữa giáo dục pháp luật với rèn luyện kỹ năng thực hành. Nội dung chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu, phòng, chống đuối nước. Đồng thời, học viên còn được rèn luyện điều lệnh, võ thuật Công an Nhân dân, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm... Qua đó góp phần hình thành tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi thiếu niên.

Trong bối cảnh thanh, thiếu niên chịu nhiều tác động từ mạng xã hội, bạo lực học đường, tai nạn đuối nước và các loại tội phạm mới, việc trang bị kiến thức, kỹ năng để các em tự bảo vệ bản thân ngày càng trở nên cần thiết. Những “lớp học không bục giảng” đang góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.

Bài và ảnh: Linh Hương