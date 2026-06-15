Lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, sáng 15/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Vĩnh Lộc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN.

Các lực lượng tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN.

Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Lộc là nơi yên nghỉ của 264 liệt sĩ, trong đó có 32 mộ chưa xác định được danh tính.

Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 17/6/2026, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ 32 phần mộ nêu trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt theo đúng quy trình kỹ thuật.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, xã Vĩnh Lộc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra an toàn, trang nghiêm và đúng quy trình kỹ thuật.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 32 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Toàn bộ thông tin liên quan đến vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ kèm theo được số hóa, cập nhật đầy đủ trên hệ thống dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác lưu trữ, quản lý và giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Các mẫu phẩm sau khi được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình sẽ được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để giám định ADN, góp phần sớm xác định danh tính và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trịnh Thu (CTV)