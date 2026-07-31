Cái bẫy từ những lời kêu gọi từ thiện trên mạng

Những bài đăng về bệnh nhi nguy kịch, hoàn cảnh khó khăn cùng lời kêu gọi chuyển khoản hỗ trợ thường dễ nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Tuy nhiên, phía sau một số lời kêu gọi tưởng như đầy tính nhân văn ấy lại là những tài khoản giả mạo, dựng lên bệnh nhân không có thật để trục lợi từ lòng tốt của người dân.

Hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thông qua Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh, theo quy trình minh bạch, công khai.

Dựng bệnh nhi nguy kịch để xin tiền

Ngày 7/4/2026, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản mang tên “Phan Diệp Lộ” đăng bài kêu gọi hỗ trợ cho một bệnh nhi được cho là đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc. Bài viết mô tả cháu bé đang nguy kịch, mẹ đơn thân, gia đình kiệt quệ về kinh tế và cần khoảng 150 triệu đồng để điều trị, kèm số điện thoại và tài khoản ngân hàng tiếp nhận tiền hỗ trợ. Với những thông tin này, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại Khoa Nhi, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc xác định không có bệnh nhi nào như nội dung phản ánh. Ngay sau đó, bệnh viện phối hợp với Công an xã Hậu Lộc xác minh, lập biên bản vụ việc và phát đi cảnh báo trên các kênh thông tin chính thức. Theo bệnh viện, toàn bộ thông tin trong bài đăng đều không đúng sự thật.

Không chỉ riêng vụ việc này, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc còn ghi nhận nhiều hình thức mạo danh khác như giả danh nhân viên Khoa Phụ sản để tư vấn các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh; giả danh bác sĩ Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng để tư vấn điều trị, bán thuốc đông y.

Trước đó, đầu tháng 4/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện một fanpage giả mạo mang tên “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” đăng tải các bài viết kêu gọi từ thiện. Fanpage này sử dụng hình ảnh bệnh nhi đang điều trị, đăng tải các câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn kèm số tài khoản tiếp nhận tiền hỗ trợ. Qua rà soát, bệnh viện xác định fanpage sử dụng tên gọi của đơn vị nhưng logo và ảnh đại diện lại lấy từ một bệnh viện khác.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, fanpage giả mạo chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng liên tục đăng tải các bài viết kêu gọi chuyển tiền. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng tiếp tục đổi tên fanpage, thay đổi danh nghĩa để duy trì hoạt động. Ngay khi phát hiện vụ việc, bệnh viện đã đăng tải cảnh báo trên các nền tảng chính thức, phối hợp với các cơ quan báo chí và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, xử lý.

Điểm chung của các vụ việc là các đối tượng thường sử dụng hình ảnh trẻ em mắc bệnh nặng hoặc những hoàn cảnh khó khăn để tạo sự thương cảm, kèm số tài khoản cá nhân nhằm thúc đẩy người xem nhanh chóng chuyển tiền mà không kiểm chứng. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, những hành vi này còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng đối với các hoạt động thiện nguyện chân chính.

Để lòng tốt được đặt đúng nơi

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Điều đáng lo ngại không chỉ là nguy cơ người dân bị lừa đảo, mất tiền mà còn là tác động lâu dài đối với các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Nếu các thông tin giả mạo không được ngăn chặn kịp thời, người dân có thể mất niềm tin vào những chương trình hỗ trợ chính đáng, ảnh hưởng trực tiếp đến những người thực sự cần giúp đỡ”.

Chính vì vậy, thay vì chỉ dừng lại ở việc phát hiện và cảnh báo, các bệnh viện đang chủ động xây dựng những “hàng rào” kiểm chứng để người dân chủ động xác thực thông tin.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, việc kết nối hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thông qua Phòng Công tác xã hội theo quy trình chặt chẽ. Trước khi một trường hợp được kết nối với các nhà hảo tâm, Phòng Công tác xã hội phải tiếp nhận thông tin, xác minh hoàn cảnh, nhu cầu hỗ trợ thực tế và sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Mọi thông tin sử dụng để vận động hỗ trợ đều phải có căn cứ rõ ràng và được kiểm chứng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, không phải mọi trường hợp khó khăn đều cần vận động hỗ trợ từ cộng đồng. Nhiều bệnh nhân có thể được hỗ trợ thông qua bảo hiểm y tế, các chính sách an sinh hoặc nguồn lực từ gia đình, địa phương. Việc đánh giá đúng nhu cầu sẽ giúp nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng mục đích, tránh trùng lặp hoặc huy động vượt quá nhu cầu thực tế. Đó cũng là lý do các bệnh viện luôn khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền chỉ dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội. Khi muốn hỗ trợ một bệnh nhân cụ thể, người dân có thể liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc Phòng Công tác xã hội để được xác minh, hướng dẫn và kết nối đúng địa chỉ.

Bài và ảnh: Minh Tâm