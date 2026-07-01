Lấy 92 mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn để xác định danh tính liệt sĩ

Sáng 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và xã Triệu Sơn tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN.

Quá trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, vận chuyển và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy trình.

Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn có 486 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; trong đó có 92 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2026, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ 92 phần mộ.

Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo. Đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Hoàng Lan