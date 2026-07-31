Dấu ấn hợp tác quốc tế về giáo dục

Cùng với hơn 2.000 cơ sở giáo dục phổ thông, Thanh Hóa còn đồng bộ các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), cao đẳng, trường trung cấp và hàng chục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học kết nối đến nhiều quốc gia trên thế giới như, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Đây là lợi thế để thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động này, phải kể đến những đóng góp quan trọng của Trường ĐH Hồng Đức.

Đại diện Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ và lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức trao học bổng Chương trình tiếng Anh Access cho học sinh THPT Thanh Hóa.

Với lợi thế đào tạo đa ngành nghề, Trường ĐH Hồng Đức đã, đang thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức nước ngoài trong việc liên kết đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã ký kết hợp tác với hàng chục đối tác nước ngoài như Anh, Pháp, Đức, New Zealand, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ba Lan, Australia... Qua thống kê, 5 năm gần đây, nhà trường đã đón tiếp, làm việc với 71 đoàn khách nước ngoài đến trao đổi học thuật, phát triển các chương trình hợp tác và mở rộng quan hệ đối ngoại. Trên cơ sở đó, nhà trường đã mở rộng quan hệ thêm nhiều đối tác mới, như: Viện Giáo dục SEED (Singapore), Công ty TNHH Accelebator (Singapore), Công ty OBAS (Vương quốc Anh), Trường ĐH Kangnam (Hàn Quốc), Trường ĐH Dược, Y tế và Khoa học đời sống Niigata (Nhật Bản)... Đồng thời, gia hạn, ký lại thỏa thuận hợp tác với Trường Polytech Tours thuộc ĐH Tours (Cộng hòa Pháp), Trường ĐH Khoa học và Ứng dụng Anhalt (CHLB Đức) và Trường ĐH Zielona Góra (Ba Lan).

Từ việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác, nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đơn cử như chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh với Trường ĐH PolyTech Tours, Cộng hòa Pháp; Chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế với Trường ĐH Zielona Gora (Ba Lan) trong khuôn khổ học bổng Eramus Plus; Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh với Trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc); Chương trình học bổng tiếng Anh Access cho học sinh THPT tỉnh Thanh Hóa do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ...

Trong công tác thu hút chuyên gia quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian qua, nhà trường đã tiếp nhận 2 chuyên gia đến từ CHLB Đức hỗ trợ trong việc xây dựng tài liệu chương trình, 2 chuyên gia Hoa Kỳ tham gia giảng dạy trực tuyến, 1 giảng viên Anh ngữ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ đến giảng dạy và giao lưu học thuật tại trường, 1 chuyên gia thuộc Dự án PUM (Hà Lan) tư vấn chuyên sâu lĩnh vực bán dẫn... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường môi trường học thuật quốc tế và thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục của nhà trường.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, mỗi năm Trường ĐH Hồng Đức đào tạo từ 25 - 30 lưu học sinh Lào theo diện thỏa thuận hợp tác. Đến nay, Trường ĐH Hồng Đức đã đào tạo hơn 1.000 lưu học sinh Lào thuộc các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh của tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh khác của nước CHDCND Lào như: Bô Li Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Luông Nậm Thà, Luông Pra Băng... theo chương trình ĐH và sau ĐH.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành cho biết: “Hoạt động đào tạo lưu học sinh Lào không chỉ giúp nước bạn Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mà còn góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào; giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt”.

Đánh giá từ thực tiễn cho thấy, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐH Hồng Đức thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường; nâng cao chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá ở nhiều chuyên ngành, như: Kỹ thuật công nghệ, quản trị kinh doanh, kinh tế, du lịch, đào tạo ngoại ngữ... Bên cạnh đó, việc hợp tác đào tạo quốc tế của nhà trường góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành, trong giai đoạn phát triển mới, Trường ĐH Hồng Đức xác định hợp tác quốc tế là một trụ cột, động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và vị thế của nhà trường. Chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ ký kết sang triển khai, từ các hoạt động riêng lẻ sang chiến lược tổng thể, từ tiếp nhận thụ động sang hợp tác bình đẳng, cùng kiến tạo và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị thực chất cho người học, nhà trường và xã hội.

Bài và ảnh: Lê Phong