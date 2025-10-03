Xã Thọ Lập triển khai công tác tuyển quân năm 2026

Hotline: 0822.173.636   |

Sáng 3/10, UBND xã Thọ Lập tổ chức hội nghị rà soát nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả cao, đảm bảo chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

Năm 2025, công tác tuyển quân của xã Thọ Lập được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phát lệnh khám tuyển đúng thời gian, tổ chức thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết”. Trước và sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, UBND và Hội đồng NVQS xã đã tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà thanh niên và gia đình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, được thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt. Qua rà soát, toàn xã có hơn 700 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Xã Thọ Lập sẽ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, xã Thọ Lập phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ khâu tuyên truyền, vận động đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, giao nhận quân; đồng thời quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

