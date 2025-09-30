Xã Thắng Lợi thành lập đoàn cứu trợ đưa nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng cơn bão số 10 gây mưa lớn kết hợp với nước triều cường dâng cao, nhiều điểm trên địa bàn xã Thắng Lợi bị ngập lụt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Xã Thắng Lợi vận chuyển nhu yếu phẩm đến với Nhân dân vùng bị ngập.

Tính đến 10h ngày 30/9 trên địa bàn xã Thắng Lợi có 5 hộ bị tốc mái nhà, nhiều công trình hư hỏng, hơn 100 ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch bị ngập úng, 50 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, sạt lở hơn 100m mương bê tông; ngập tràn cục bộ 1,7km đê hữu sông Nhơm đoạn qua thôn Hợp Nhất, khoảng 300m ở các điểm đê khác bị tràn, chỗ tràn sâu nhất khoảng 0,5m, gãy đổ 5 cột điện và 80 cây xanh trên các tuyến đường, mất điện trên địa bàn xã từ 2h ngày 29/9.

Hàng hóa được chuyển xuống các thuyền nhỏ để vận chuyển vào đến từng hộ bị ngập.

Đặc biệt trên địa bàn xã có khoảng hơn 900 hộ bị ngập, tập trung chủ yếu ở các thôn: Yên Nông, Nhân Nhượng, Hợp Nhất, Châu Sơn, Đông Hưng, Đạt Tiến 2...

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thắng Lợi đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, các tổ an ninh trật tự, thôn đội trưởng kịp thời tổ chức di dời 4 hộ (17 người) ở khu vực ngoại đê, nguy hiểm về tránh trú tại trường học trên địa bàn; hơn 100 người khác được bố trí tránh trú ở các ngôi nhà cao tầng của người dân ở khu vực an toàn.

Đối với những hộ bị chia cách do mưa lũ, UBND xã đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết gồm nước uống, sữa, mì tôm, lương khô... và thành lập các đoàn cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay Nhân dân vùng bị ngập lụt.

Xã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện gồm áo phao, nhu yếu phẩm và trao đến Nhân dân.

Hộ dân thôn Châu Sơn, xã Thắng Lợi bị ngập nước do ảnh hưởng bão số 10.

Bên cạnh đó, xã Thắng Lợi đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý các điểm tràn đê Hữu sông Nhơm, đê Tế Độ; cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh bị đổ gãy ngang đường, đảm bảo giao thông thông suốt và vận chuyển tài sản của Nhân dân vùng bị ngập về nơi an toàn.

Công tác cứu trợ được xã Thắng Lợi thực hiện kịp thời, góp phần hỗ trợ Nhân dân trong thời điểm khó khăn.

Xã cũng đã phân công lực lượng xung kích tuần tra, canh gác đê, kiểm soát người và phương tiện qua các khu vực ngập tràn, nước sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Nguyễn Thơ (CTV)