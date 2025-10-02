Xã Sao Vàng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Xã Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Sao Vàng có 74 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.988 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sao Vàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Sao Vàng thống nhất thực hiện 26 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện cụ thể. Qua đó, quyết tâm xây dựng xã Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của Tỉnh Thanh Hoá; hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng dịp này, Đảng bộ xã Sao Vàng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng Hoàng Văn Đồng yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, biến nội dung Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết và chương trình hành động vào cuộc sống một cách cụ thể và hiệu quả. Đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề mới phát sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lê Hải (CTV)