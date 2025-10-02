Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Xã Sao Vàng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Lê Hải (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Xã Sao Vàng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Xã Sao Vàng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xã Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Sao Vàng có 74 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.988 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sao Vàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Sao Vàng thống nhất thực hiện 26 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện cụ thể. Qua đó, quyết tâm xây dựng xã Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của Tỉnh Thanh Hoá; hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xã Sao Vàng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Cùng dịp này, Đảng bộ xã Sao Vàng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng Hoàng Văn Đồng yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, biến nội dung Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết và chương trình hành động vào cuộc sống một cách cụ thể và hiệu quả. Đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề mới phát sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lê Hải (CTV)

Từ khóa:

#xã Sao Vàng #Đảng bộ #Quán triệt nghị quyết #Nhiệm kỳ #Đại hội đại biểu #MTTQ #Học tập #Triển khai nhiệm vụ #Xây dựng Đảng #Bí thư Đảng ủy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trị “bệnh” lười học tập, nghiên cứu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên (Bài 2): “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”

Trị “bệnh” lười học tập, nghiên cứu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên (Bài 2): “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rất rõ: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế... Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”; “Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối,...
Trị “bệnh” lười học tập, nghiên cứu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên (Bài 1): Học tập, nghiên cứu nghị quyết không phải để “đối phó, điểm danh”

Trị “bệnh” lười học tập, nghiên cứu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên (Bài 1): Học tập, nghiên cứu nghị quyết không phải để “đối phó, điểm danh”

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” là một trong những...
Phường Đông Sơn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Đông Sơn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/9, Đảng ủy phường Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát động phong trào ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao...
Thanh Hóa: Gần 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Thanh Hóa: Gần 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết về hội nhập quốc tế; an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long