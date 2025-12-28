Thành Vinh đưa nghị quyết đại hội đảng bộ vào cuộc sống

Những ngày cuối năm, về xã Thành Vinh, chúng tôi được Bí thư Đảng ủy xã Thành Vinh Trần Ngọc Chung, cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thành Vinh xác định “đưa nghị quyết vào cuộc sống không phải là việc đọc cho dân nghe, mà là làm cho dân thấy và cùng dân hưởng lợi”.

Mô hình trồng sả mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Thành Vinh.

Vì vậy, xã xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xã quyết tâm thực hiện thành công 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Đảng ủy xã đã bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình công tác, kế hoạch hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chỉ đạo toàn diện các tổ chức đảng, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả đại hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững mục tiêu, nội dung nghị quyết đại hội, từ đó chung sức, đồng lòng thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

UBND xã Thành Vinh cũng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch: “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch; đẩy mạnh thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; phát huy nguồn lực về đất đai, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và XDNTM, giai đoạn 2026-2030”; thực hiện khâu đột phá “Xây dựng và phát triển đồng bộ kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi, giai đoạn 2026-2030”; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; “Lồng ghép, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa và xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân".

Với những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thành Vinh đang phấn đấu nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thành Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Bài và ảnh: Khắc Công