Xã Như Xuân đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển bền vững

Sáng 6/8, xã Như Xuân tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy xã Như Xuân Lương Thị Hoa trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước ở xã Như Xuân được triển khai sâu rộng, thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, đi vào chiều sâu như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hiến đất làm đường”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”... đã huy động hiệu quả sức dân và tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.

Trong 5 năm qua, toàn xã đã có gần 8.000m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng, bê tông hóa giao thông nông thôn; 275 hộ đạt danh hiệu “sản xuất, kinh doanh giỏi”; 23 hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 59 triệu đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, chú trọng người lao động trực tiếp. Giai đoạn 2020-2025, toàn xã có 287 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Như Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Như Xuân nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Lời căn dặn của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Để phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền xã Như Xuân tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua - khen thưởng, gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; khơi dậy sức dân, khơi thông nguồn lực, quyết tâm xây dựng Như Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Minh Hiếu